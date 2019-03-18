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23 марта в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» состоится День открытых дверей

19.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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23 марта в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» состоится День открытых дверей.

23 марта в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» состоится День открытых дверей

Приглашаются преподаватели и учащиеся учреждений общего среднего образования.
В ходе проведения Дня открытых дверей будет разъяснен порядок приема и обучения в Военной академии, проведена экскурсия по факультетам, предоставлена возможность ознакомиться с учебно- материальной базой, жизнью и бытом курсантов, местами их проживания и обучения.
День открытых дверей будет проводится по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 220. Начало в 10.00 в клубе «Ракетчик».

 
Теги: Минск
 
 
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23 марта в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» состоится День открытых дверей. Приглашаются преподаватели и учащиеся...
 
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