23 марта в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» состоится День открытых дверей.





Приглашаются преподаватели и учащиеся учреждений общего среднего образования.

В ходе проведения Дня открытых дверей будет разъяснен порядок приема и обучения в Военной академии, проведена экскурсия по факультетам, предоставлена возможность ознакомиться с учебно- материальной базой, жизнью и бытом курсантов, местами их проживания и обучения.

День открытых дверей будет проводится по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 220. Начало в 10.00 в клубе «Ракетчик».