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Как выглядит новейшая бесшумная российская подводная лодка проекта 677

19.03.2019 12:26 — Разное | Tut.by  
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Новейшую подводную лодку «Кронштадт» проекта 677 «Лада» засняли прямо в плавучем доке, сообщает ТВ «Звезда». Субмарина предназначена для защиты военно-морских баз, ведения разведки и уничтожения кораблей и подлодок противника. Для этого в ее арсенале имеются торпеды, мины, а также крылатые ракеты «Калибр».

Длина подлодки составляет 66,8 метров, ширина — 7,1 метра, максимальная глубина погружения — 300 метров. Экипаж подлодки насчитывает 35 человек. «Кронштадт» способен развивать скорость в 21 узел под водой.

Благодаря применению новых конструктивных решений и материалов «Лады» стали еще более бесшумными, чем их предшественницы «Варшавянки».

Также было опубликовано видео с испытаний нового атомного подводного ракетоносца класса «Борей». На подлодки проекта 955 «Борей» россияне возлагают большие надежды — эти подводные атомные стратеги должны стать основой морских стратегических ядерных сил России. До 2020 года запланировано построить восемь таких подлодок.

Основным вооружением подлодок является МБР Р-30 «Булава-30». Ракета несет 10 ядерных блоков индивидуального наведения, способных маневрировать по рысканию и тангажу. Пока произведено 20 пусков «Булавы», из которых успешными признано только 11.

 
 
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Субмарина предназначена для защиты военно-морских баз и уничтожения подлодок противника.
 
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