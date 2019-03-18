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Как выглядит новейшая бесшумная российская подводная лодка проекта 677
Новейшую подводную лодку «Кронштадт» проекта 677 «Лада» засняли прямо в плавучем доке,
Длина подлодки составляет 66,8 метров, ширина — 7,1 метра, максимальная глубина погружения — 300 метров. Экипаж подлодки насчитывает 35 человек. «Кронштадт» способен развивать скорость в 21 узел под водой.
Благодаря применению новых конструктивных решений и материалов «Лады» стали еще более бесшумными, чем их предшественницы «Варшавянки».
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Основным вооружением подлодок является МБР Р-30 «Булава-30». Ракета несет 10 ядерных блоков индивидуального наведения, способных маневрировать по рысканию и тангажу. Пока произведено 20 пусков «Булавы», из которых успешными признано только 11.
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Субмарина предназначена для защиты военно-морских баз и уничтожения подлодок противника.
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