

В Солигорске и районе в этом году запланирован ямочный ремонт 13,5 тыс. кв.м дорог. Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт БЕЛТА.

Активные работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети Солигорска начались с 15 февраля, всего на этот год запланирован ямочный ремонт в общей сложности 13,5 тыс. кв.м дорог города и района, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Солигорского райисполкома Дмитрий Терлецкий.

«На 2019 год план по текущему ремонту улично-дорожной сети включает устранение ямочности на 2 тыс. кв.м дворовых территорий и 8 тыс. кв.м дорог Солигорска и 3,5 тыс. кв.м дорог Солигорского района. И еще в общей сложности 2 тыс. км дорог района с гравийным и грунтовым покрытием грейдируем. Сумма средств, предусмотренная в бюджете на эти цели в 2019 году, составляет Br744 380. Но для выполнения всего комплекса запланированных работ требуется чуть больше Br1,2 млн, то есть мы испытываем дефицит ресурсов», — отметил Дмитрий Терлецкий.



Также в райисполкоме отметили, что текущая ситуация на дорогах во многом обусловлена погодными условиями осенне-зимнего периода — частыми перепадами температур наружного воздуха, из-за чего дорожное полотно быстрее разрушается. В Солигорске «ЖКХ «Комплекс» приступил к ямочному ремонту с 15 февраля, сразу после наступления благоприятных погодных условий, при которых работы будут соответствовать требованиям технических нормативно-правовых актов.







Всего на балансе СГУПП «ЖКХ «Комплекс» числится 603,17 км дорог, из них 69,75 км — улично-дорожная сеть Солигорска и 533,42 км — остального района.



В прошлом году предприятием были выполнены строительно-монтажные работы по благоустройству двух внутридворовых территорий на общей площади 8,9 тыс. кв.м. Кроме того, начаты работы по еще двум объектам благоустройства, они завершатся в 2019 году. Для поддержания улично-дорожной сети в надлежащем состоянии выполнен ямочный ремонт почти 12,6 тыс. кв.м дорог Солигорска и района. В городе проведены работы по укладке асфальта на свыше 14,3 тыс. кв.м дворовых территорий и 2,5 тыс. кв.м улиц. По району асфальтировано почти 1,86 тыс. кв.м и грейдировано 500 км дорог.



Также в 2018 году УКС Солигорского района провело реконструкцию улиц Железнодорожная и Набережная в Солигорске.







Вопрос о ремонте дорожного покрытия и дворов в Солигорске, качестве работы дорожных служб поступил от жителей города шахтеров для «Большого разговора с Президентом». Накануне информагентство БЕЛТА провело акцию «Ваш вопрос Президенту», во время которой читателям было предложено рассказать о волнующих их темах и проблемах. Всего поступило около 2 тыс. вопросов.

ИСТОЧНИК: сайт БЕЛТА. Фото использовано в качестве иллюстрации.