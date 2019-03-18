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Стрельба на Манхэттэне: четверо ранены
Новости США. Неизвестный открыл стрельбу на Манхэттене. В результате нападения были ранены четверо прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие к месту инцидента медики госпитализировали пострадавших. Злоумышленника задержали стражи порядка. Район происшествия оцеплен. По данным полиции, нападавший успел произвести около девяти выстрелов. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Ведется расследование.
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Новости США. Неизвестный открыл стрельбу на Манхэттене. В результате нападения были ранены четверо прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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