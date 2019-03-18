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«Мы постараемся здесь показать своё искусство»: в Минске начались гуляния, посвящённые Навруз-Байраму
Новости Беларуси. Праздник приближения весны – Навруз – отметили в Минске. Торжество организовали представители сразу нескольких национальностей – турки, казахи, туркмены, иранцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свою культуру представили девять национальностей, проживающие в нашей стране. В праздновании Навруза много традиций. Например, считается, что чем богаче стол, тем благополучнее будет следующий год, а еще необходимо помириться с обидчиками и простить все долги.
Такая философия, конечно, объединяет. Поэтому и в многонациональной Беларуси праздник также стал частью культурной жизни. Гостей познакомили с костюмами и обычаями различных мусульманских народов. Была организована выставка, посвященная персидской культуре. Дополнила атмосферу колоритная музыка.
Ермухамет Ертысбаев, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Беларуси:
Насирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Беларуси:
Навруз-Байрам переводится с фарси как «новый день», который приближает наступление весны. Этот день начали праздновать более трех тысяч лет назад. В 2009 году он был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и получил статус международного.
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«Мы постараемся здесь показать своё искусство»: в Минске начались гуляния, посвящённые Навруз-Байраму
Новости Беларуси. Праздник приближения весны – Навруз – отметили в Минске. Торжество организовали представители сразу нескольких национальностей – турки,...
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