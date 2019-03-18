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«Мы постараемся здесь показать своё искусство»: в Минске начались гуляния, посвящённые Навруз-Байраму

19.03.2019 12:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Праздник приближения весны – Навруз – отметили в Минске. Торжество организовали представители сразу нескольких национальностей – турки, казахи, туркмены, иранцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы постараемся здесь показать своё искусство»: в Минске начались гуляния, посвящённые Навруз-Байраму

Свою культуру представили девять национальностей, проживающие в нашей стране. В праздновании Навруза много традиций. Например, считается, что чем богаче стол, тем благополучнее будет следующий год, а еще необходимо помириться с обидчиками и простить все долги.

«Мы постараемся здесь показать своё искусство»: в Минске начались гуляния, посвящённые Навруз-Байраму

Такая философия, конечно, объединяет. Поэтому и в многонациональной Беларуси праздник также стал частью культурной жизни. Гостей познакомили с костюмами и обычаями различных мусульманских народов. Была организована выставка, посвященная персидской культуре. Дополнила атмосферу колоритная музыка.

«Мы постараемся здесь показать своё искусство»: в Минске начались гуляния, посвящённые Навруз-Байраму

Ермухамет Ертысбаев, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Беларуси:
Я помню, в советские времена 21 и 22 марта моя мама всегда пекла лепешки, у нас стол был заставлен. И, в общем-то, все казахские семьи отмечали этот праздник. Очень приятно, что белорусы проявляют большой интерес к нашему празднику. Очень много граждан Беларуси, гостей пришли сюда.

«Мы постараемся здесь показать своё искусство»: в Минске начались гуляния, посвящённые Навруз-Байраму

Насирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Беларуси:
Мы постараемся здесь показать свое искусство, умение, народные традиции. Фольклорные, может быть, какие-то номера. Я думаю, что это будет традицией в последующие годы: 21 марта или близко к этому отмечать праздник Навруза здесь, в Минске, на белорусской земле.

«Мы постараемся здесь показать своё искусство»: в Минске начались гуляния, посвящённые Навруз-Байраму

Навруз-Байрам переводится с фарси как «новый день», который приближает наступление весны. Этот день начали праздновать более трех тысяч лет назад. В 2009 году он был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и получил статус международного.

«Мы постараемся здесь показать своё искусство»: в Минске начались гуляния, посвящённые Навруз-Байраму
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Праздник приближения весны – Навруз – отметили в Минске. Торжество организовали представители сразу нескольких национальностей – турки,...
 
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