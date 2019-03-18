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На Лукомском озере под лёд провалились два пенсионера. Одного спасли
Новости Беларуси. 19 марта примерно в полвосьмого утра спасателям сообщили о тонущих на Лукомском озере в Чашникском районе людях.
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При помощи доски и конца «Александрова» из воды был извлечён 63-летний пенсионер. Гражданин был госпитализирован с «общим переохлаждением».
В озере находился ещё один пенсионер. 74-летнего мужчину достали из воды, но спасти его не удалось.
Позже стало известно, что граждане хотели порыбачить, но провалились под лёд.
Зимой 2019 года в Берёзовском районе во время подлёдной рыбалки погибли три человека.
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Новости Беларуси. 19 марта примерно в полвосьмого утра спасателям сообщили о тонущих на Лукомском озере в Чашникском районе людях. По сведениям Витебского ОУМЧС,...
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