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На Лукомском озере под лёд провалились два пенсионера. Одного спасли

19.03.2019 12:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 19 марта примерно в полвосьмого утра спасателям сообщили о тонущих на Лукомском озере в Чашникском районе людях.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели мужчину в 80 метрах от берега.  

На Лукомском озере под лёд провалились два пенсионера. Одного спасли
Фото: Витебское ОУМЧС  

При помощи доски и конца «Александрова» из воды был извлечён 63-летний пенсионер. Гражданин был госпитализирован с «общим переохлаждением».  

В озере находился ещё один пенсионер. 74-летнего мужчину достали из воды, но спасти его не удалось.  

Позже стало известно, что граждане хотели порыбачить, но провалились под лёд.  

На Лукомском озере под лёд провалились два пенсионера. Одного спасли
Фото: Витебское ОУМЧС  

Зимой 2019 года в Берёзовском районе во время подлёдной рыбалки погибли три человека.  

Четвёртый успел позвонить в РОВД – подробности здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. 19 марта примерно в полвосьмого утра спасателям сообщили о тонущих на Лукомском озере в Чашникском районе людях.   По сведениям Витебского ОУМЧС,...
 
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