Более 40 школьников отравились природным газом в Казахстане

Новости Казахстана. 45 человек – 41 школьник и четверо взрослых – отравились газом в Казахстане. Инцидент произошел в Шымкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В городскую больницу начали поступать дети с явными признаками отравления. Медики оказали ребятам необходимую помощь, провели комплекс детоксикационной терапии. После этого все школьники были выписаны.





Как выяснилось, утечка природного газа произошла на распределительной подстанции, расположенной в 600 метрах от учебного заведения. Специалисты устранили аварию.