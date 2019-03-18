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Более 40 школьников отравились природным газом в Казахстане

19.03.2019 11:27 — Разное | СТВ  
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Новости Казахстана. 45 человек – 41 школьник и четверо взрослых – отравились газом в Казахстане. Инцидент произошел в Шымкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40 школьников отравились природным газом в Казахстане

В городскую больницу начали поступать дети с явными признаками отравления. Медики оказали ребятам необходимую помощь, провели комплекс детоксикационной терапии. После этого все школьники были выписаны.

Более 40 школьников отравились природным газом в Казахстане

Как выяснилось, утечка природного газа произошла на распределительной подстанции, расположенной в 600 метрах от учебного заведения. Специалисты устранили аварию.
 
 
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Новости Казахстана. 45 человек – 41 школьник и четверо взрослых – отравились газом в Казахстане. Инцидент произошел в Шымкенте, сообщили в программе Новости «24...
 
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