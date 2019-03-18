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Равшана Куркова рассказала, как выглядеть хорошо в 38 лет

19.03.2019 11:12 — Разное | СТВ  
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Новости России. Российская актриса Равшана Куркова рассказала о том, как хорошо выглядеть после тридцати.  

«Вы спрашиваете, как мне удаётся так выглядеть. Я могла бы сослаться на отличную генетику, но любую генетику можно испортить неправильным образом жизни. Чтобы выглядеть хорошо после 30 лет, необходимы дисциплина и внимательное отношение к своему организму. Красота – это прежде всего здоровье», – пишет Равшана.  

Актриса рассказывает, что если у человека какие-то проблемы со здоровьем, то никакие косметические средства и процедуры не дадут желаемого эффекта. Поэтому Куркова рекомендует тем, кто недоволен своей внешностью, пройти обследование у врачей. Возможно, причина плохой кожи или тусклых волос в каком-то заболевании.  

«Спорт, здоровое питание и сон – три лучших друга любой женщины. Без этого невозможно выглядеть хорошо», – продолжает россиянка.  

Фотофакт: Равшана Куркова примерила образ девушки-альбиноса  

Равшана Куркова рассказала, как выглядеть хорошо в 38 лет
Фото: instagram.com/rav_shana  

Равшана обращает внимание на то, что сейчас есть множество занятий, связанных с физическим развитием. Например, пилатес, йога, стретчинг, танцы и даже бокс. Нужно выбрать что-нибудь, к чему лежит душа, и заниматься этим хотя бы по часу четыре раза в неделю.  

«Никакой спорт не поможет, если продолжать есть любимые пирожные на ночь, запивая их вином», – считает Куркова.  

Актриса советует составить себе рацион и придерживаться его. Можно обратиться за помощью к тренеру или диетологу. Сама Равшана рекомендует отказаться от полуфабрикатов, майонеза и любых жареных продуктов. Вместо этого лучше есть свежую, отварную или приготовленную на пару пищу. А ещё уже более года Куркова не употребляет алкоголь и думает, что это к лучшему.  

К каким заболеваниям приводит нездоровый сон?

«Алкоголь женскому организму и красоте совсем не товарищ. Теперь сон. Надо спать в идеале часов 8», – напоминает актриса.  

Тем не менее россиянка признаёт, что при нынешнем ритме жизни это не так-то просто. И всё же Равшана советует ложиться спать не позже часа ночи, и при этом не брать с собой в кровать мобильник, а телевизор выключать.  

«Берегите себя, любите себя! Будьте здоровыми и прекрасными», – пожелала Куркова.  

Осенью 2018 года актриса показала подписчикам свою «киношную» маму. 

«Больше похожа на сестру, да?» (здесь подробнее).  
 
 
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Новости России. Российская актриса Равшана Куркова рассказала о том, как хорошо выглядеть после тридцати.   «Вы спрашиваете, как мне удаётся так выглядеть. Я могла...
 
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