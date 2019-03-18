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«Он вообще когда-нибудь отказывает поклонникам?» Девушка пять раз словила Меладзе для фото

19.03.2019 12:36 — Разное | Tut.by  
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В феврале мы запустили конкурс «Фото со звездой»: читателям TUT.BY предлагалось рассказать про свою встречу с селебрити, прислать совместное фото и выиграть билет на любое мероприятие в Беларуси в 2019 году. Конкурс уже завершился, но мы продолжаем публиковать все самое нестандартное.

Все концерты в Минске и регионах

Вероника Хотькина, например, прислала нам ну просто невероятную историю, как она пять (!) раз сфотографировалась с Валерием Меладзе в одном и том же месте (!!), и он ни разу ей не отказал (!!!):

— Как певец, Меладзе покорил меня еще в 2007 году, когда вместе с братом Константином стал продюсером проекта «Фабрика звезд-7». Когда он приехал в Витебск на «Славянский базар-2009», я узнала, где Валерий остановился (гостиница «Лучеса») и решила подождать его там. Когда он вышел, я подбежала к нему, пока он не сел в авто (Валерий любит Mercedes). Я сказала тогда, что первое пришло в голову: «Здравствуйте, Валерий Шотаевич. Я ваша поклонница. Иду сегодня на ваш концерт. Разрешите с вами сфотографироваться».

Потом показала ему заветный билет. Он с радостью откликнулся на просьбу, хоть и спешил. После меня кто-то из находившихся рядом взрослых попросил Валерия сделать фото с их ребенком на руках. Он, конечно, не отказал и добавил: «Я думаю, что он еще мал и не знает, кто я. Для него я незнакомый дядя». Когда он сел в авто, я еще сказала, что восхищаюсь его творчеством и талантом брата Константина.


Следующая наша встреча состоялась уже на «Славянском базаре-2011». Конечно, я знала, где он будет и когда его можно увидеть. Место встречи изменить нельзя. Фото было сделано там же около гостиницы. Я уже не боялась подойти к артисту, и все прошло быстро и радостно. У меня вопрос: «Он вообще когда-нибудь отказывает поклонникам?».


2015 год. Июль, Витебск, фестиваль. Вечером концерт Валерия Меладзе. Я после работы приезжаю к «Лучесе» и — о, удача! — застаю его. Он входит в гостиницу, сразу подбегают поклонницы, но он добродушно отвечает, что когда выйдет — уделит каждому внимание. Неужели так бывает? Он не заставил себя долго ждать, и мы, как обычно, фотографируемся, я благодарю его и желаю хорошего концерта.


После концерта путь домой пролегал мимо звездной гостиницы. Я решила немного подождать, а вдруг… И тут через несколько минут выходит Валерий во всей красе (темный пиджак, брюки — элегантный образ). Я решила подойти и напомнить, что была сегодня на его концерте и дарила цветы, но в этот раз не ему, а его вокалистке Хатуне Романовской, а его просто поцеловала в щечку. Он, как ни странно сказал, что узнал, и был очень мил. Я обратилась к нему с известной просьбой…


Речь пойдет о нашей четвертой встрече в 2017 году на фестивале в Витебске. Был теплый июльский денек, и я гуляла по городу. Конечно же, я знала, что сегодня будет концерт моего любимого исполнителя, и купила билет заранее. Я зашла попить кофе в уже известную всем гостиницу, и сила притяжения сработала. Валерий зашел в холл и направился к лифту. Он только заселялся и был немного уставшим с дороги. Я пошла к нему навстречу, поздоровалась, представилась и ненавязчиво предложила сфотографироваться со мной (у меня в руках была фотография 2015 года с ним). Он улыбнулся и сказал, что помнит меня. А как же иначе, хи-хи… Он внимательно посмотрел на фото, рассмотрел его и сказал, что очень даже неплохо на нем выглядит, мол, какой красивый мужчина. А потом поставил автограф сзади на фото и написал «Веронике».


Если вы любите творчество Меладзе так же, как Вероника, не говорите потом, что не знали: билеты на минский концерт певца уже давно в продаже.

Когда: 6 ноября 2019 года, 20.00.

Где: .

Сколько: от 38 до 173 рублей.

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***

16 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Григория Лепса, который пройдет 22 марта в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены как раз 22 марта.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В феврале мы запустили конкурс «Фото со звездой»: читателям TUT.BY предлагалось рассказать про свою встречу с селебрити, прислать совместное фото и выиграть билет на...
 
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