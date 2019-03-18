Лукашенко назвал сектор ИКТ одним из наиболее перспективных в белорусской экономике





Александр Лукашенко отметил, что Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем развития ИКТ и соответствующей инфраструктуры.

«Это самая быстрорастущая отрасль. С 2011 года ее доля в валовом внутреннем продукте выросла почти в два раза, обеспечивает работой около 100 тыс. человек. Важно, что это высокотехнологичная часть экономики, которая не нуждается ни в дешевых нефти, газе или иных материальных ресурсах. А значит, ее успехи укрепляют нашу экономическую независимость», - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем развития ИКТ и соответствующей инфраструктуры. "Мы являемся лидером на пространстве СНГ, не уступая таким европейским странам, как Италия, Португалия, Чехия", - сказал он.

Вместе с тем президент обратил внимание, что динамика процессов, скорость смены технологий в названной сфере невероятны - оборудование устаревает в три-четыре раза быстрее, чем истекает срок его физического износа.

"Если вчера интернет вещей был чем-то абстрактным, то сегодня обмен данными в автоматическом режиме, без участия человека между разными системами в ЖКХ, промышленности, транспорте, логистике стал абсолютной реальностью. Более того, телекоммуникации просто неотделимы от цифровой трансформации экономики. Поэтому нам необходимо посмотреть на то, как эти сферы будут развиваться во взаимной увязке", - добавил Александр Лукашенко.

В этой связи президент поставил перед участниками совещания вопрос, какие меры нужны для того, чтобы не просто сохранить позиции в мировых рейтингах, но и улучшить их, а также что сегодня сдерживает развитие ИКТ в Беларуси, какие нужны дополнительные решения.

"Нужна конкретика без всяких рассуждений. Но при этом хочу предупредить: есть ряд предложений, в том числе по инвестированию в эту сферу, хотелось бы, чтобы вы не убеждать меня пришли в каком-то варианте, а предлагали альтернативные. Убеждать меня не надо. У меня есть определенные критерии: если это выгодно государству и народу, я всегда соглашусь. Но нужны варианты", - резюмировал белорусский лидер.