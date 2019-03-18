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Российские биатлонисты ехали на этап Кубка мира в Норвегию на автомобилях. Им забыли оплатить перелет
Сборная России по биатлону на автомобилях добиралась до норвежского Холменколлена, где пройдет заключительный этап Кубка мира.
Как сообщила в
В Холменколлен из Швеции, где завершился чемпионат мира, россиянам пришлось отправляться в на автомобилях, так как команде не был оплачен перелет.
Остальные сборные полетели в Норвегию чартером из шведского Эстерсунда. А российская сторона узнала о возможности прямого перелета слишком поздно. Оплачивать же удобный трансфер нужно было еще в ноябре, отмечает
Этап Кубка мира в Холменколлене пройдет с 21 по 24 марта.
В нынешнем сезоне организационные накладки в российском биатлоне случались неоднократно.
Так, в начале февраля
Евгений Гараничев
На чемпионате мира в Эстерсунде приключения Гараничева продолжились — на сей раз на старт он не опоздал, зато
А на чемпионате Европы в Раубичах
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Российские биатлонисты ехали на этап Кубка мира в Норвегию на автомобилях. Им забыли оплатить перелет
Сборная России по биатлону на автомобилях добиралась до норвежского Холменколлена, где пройдет заключительный этап Кубка мира.
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