Российские биатлонисты ехали на этап Кубка мира в Норвегию на автомобилях. Им забыли оплатить перелет

Сборная России по биатлону на автомобилях добиралась до норвежского Холменколлена, где пройдет заключительный этап Кубка мира.



Фото: Андрей Иванов, из инстаграма Ларисы Куклиной

Как сообщила в инстаграме биатлонистка Лариса Куклина, дорога заняла 8 часов.

В Холменколлен из Швеции, где завершился чемпионат мира, россиянам пришлось отправляться в на автомобилях, так как команде не был оплачен перелет.

Остальные сборные полетели в Норвегию чартером из шведского Эстерсунда. А российская сторона узнала о возможности прямого перелета слишком поздно. Оплачивать же удобный трансфер нужно было еще в ноябре, отмечает «Спорт-Экспресс» .

Этап Кубка мира в Холменколлене пройдет с 21 по 24 марта.

В нынешнем сезоне организационные накладки в российском биатлоне случались неоднократно.

Так, в начале февраля биатлонисты прилетели на этап Кубка мира в Канаду без винтовок, поскольку спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия.

Евгений Гараничев пропустил гонку преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити из-за опоздания на старт.

На чемпионате мира в Эстерсунде приключения Гараничева продолжились — на сей раз на старт он не опоздал, зато отмотал лишний штрафной круг .

А на чемпионате Европы в Раубичах не смог выступить один из лидеров общего зачета Кубка мира Александр Логинов, хотя он и прибыл в Беларусь. Оказалось, что штаб российской команды не разобрался в правилах заявки на турнир.