Ключи получили осенью, но прописаться не могут. Жильцы новостройки в Фаниполе обратились в облисполком

Ключи от новых квартир жильцы дома на улице Брестской, 5 в Фаниполе получили еще прошлой осенью, но зарегистрироваться по месту жительства не могут до сих пор. Они обратились на прямую линию облисполкома, сообщает МЛЫН.by.

— Наш застройщик не собрал необходимый пакет документов и не устранил недостатки, обозначенные исполкомом при сдаче дома, — пояснила Алина Святославовна. — Жильцы новостройки не могут зарегистрироваться в своих квартирах, у них нет возможности оплачивать коммунальные платежи. Мы обращались в тот же «Энергосбыт» для заключения договора на оказание услуг, но сделать это напрямую с нами они не могут, поскольку дом не передан ЖЭСу.

Заместитель председателя облисполкома Сергей Невмержицкий напомнил, что форму управления домом его жильцы могут выбрать самостоятельно, причем вовсе не обязательно, чтобы это был ЖЭС. Как вариант — можно создать товарищество. Однако Алина Святославовна утверждает, что на общем собрании большинство голосов отдано за ЖЭС.

— Мы теперь не понимаем, кто платит за наши услуги, потому что у нас есть свет, вода, отопление. Не будет ли такого, что нам потом придут счета по завышенным ценам? — беспокоится женщина. — Ситуация осложняется еще и тем, что застройщик объявил о своем банкротстве.

По словам председателя Дзержинского райисполкома Николая Артюшкевича, ситуация с застройщиком этого дома непростая, но делается все возможное, чтобы решить проблемный вопрос:

— Те жильцы, которые не имели претензий к подрядчику, смогли зарегистрироваться, а остальные пока сделать этого не могут. Застройщик начал процедуру банкротства, и налоговая наложила арест на имущество, которое еще не передано владельцам. Сейчас решаем вопрос о том, чтобы арест с него был снят.