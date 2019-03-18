|
Honor 10i представлен официально. Цена - 310 долларов
Бренд Honor представил новый смартфон среднего уровня — Honor 10i. Об этом
Гаджет почти по всем параметрам повторяет уже продающийся в Беларуси Honor 10 Lite (
К другим характеристикам относится процессор Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Диагональ экрана — 6,21 дюйма, разрешение — 2340 на 1080 пикселей. Объем встроенного аккумулятора — 3400 мАч. Операционная система — Android 9 Pie с оболочкой производителя.
В России за гаджет будут просить 19 990 российских рублей (около 310 долларов).
Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Honor:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гаджет почти по всем параметрам повторяет уже продающийся в Беларуси Honor 10 Lite.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)