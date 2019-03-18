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Honor 10i представлен официально. Цена - 310 долларов

19.03.2019 12:44 — Разное | Tut.by  
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Бренд Honor представил новый смартфон среднего уровня — Honor 10i. Об этом сообщает GSMArena.


Гаджет почти по всем параметрам повторяет уже продающийся в Беларуси Honor 10 Lite (полный обзор). Из различий — тройная основная камера в новинке, состоящая из обычного модуля на 24 Мп (f/1.8), супер широкоугольного на 8 Мп (f/2,4) и датчика глубины на 2 Мп. Фронтальная камера — 32 Мп.

К другим характеристикам относится процессор Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Диагональ экрана — 6,21 дюйма, разрешение — 2340 на 1080 пикселей. Объем встроенного аккумулятора — 3400 мАч. Операционная система — Android 9 Pie с оболочкой производителя.

В России за гаджет будут просить 19 990 российских рублей (около 310 долларов).

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Honor:

 
 
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Гаджет почти по всем параметрам повторяет уже продающийся в Беларуси Honor 10 Lite.
 
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