Ставки акцизов на автомобильное топливо повышены в Беларуси. Это предусмотрено указом от 15 марта 2019 года № 102, который сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Ставка акцизов на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, составит Br475,08 за 1 т, класса 5 — Br292,59, на дизельное топливо — Br227,05 и Br178,33 за 1 т соответственно. Ставка акцизов на газ природный топливный компримированный, используемый в качестве автомобильного топлива, определена в размере Br108,42 за 1 тыс. куб.м. Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, изначально на текущий год предполагалось снизить ставки акцизов на бензин и дизельное топливо на 25% по сравнению с уровнем акцизов, действовавших с 1 июля по 31 декабря 2018 года. В Минфине данное действие объясняли частичной компенсацией НПЗ роста цен на нефть в условиях реализации «налогового маневра» в России (уменьшение доходов бюджета из-за этого составляло 170,7 млн рублей).

Ранее в Минфине не исключали возможности отказа от взимания акцизов на бензин и дизель «для сохранения приемлемого для экономики и населения уровня розничных цен на топливо».

С 17 марта в Беларуси автомобильное топливо снова подорожало на одну копейку. В «Белнефтехиме» отметили, что с начала 2019 года цена российской нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте выросла на 8,8%. Розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2%.

Недавно заместитель начальника планово-экономического управления (по ценам) «Белнефтехима» Лариса Болотина поясняла, что определяющим фактором, который влияет на розничную цену моторного топлива, является цена на нефть, закупаемую нефтеперерабатывающими заводами. В себестоимости нефтепродуктов она занимает более 80%. Еще один существенный фактор — курс национальной валюты. «Примерно 1/3 всего производимого объема нефтепродуктов реализуется на внутреннем рынке за белорусские рубли, в то время как нефть приобретается за валюту. Около 30% в розничной цене моторного топлива — налоговая нагрузка, так что любое изменение налогового законодательства тоже оказывает свое влияние», — сказала Болотина. «Для населения топливо — это товар ежедневного использования, цена на который является весьма чувствительной позицией. То есть я хочу сказать, что социальный фактор при формировании цен на моторное топливо также немаловажен. Однако объективную оценку влияния изменяющихся условий на цену топлива может дать только комплексный подход к рассмотрению всех факторов», — добавила она (цитата по belchemoil.by). Заместитель генерального директора Мозырского НПЗ Сергей Крот уточнил, что в действующих ценах доля НДС составляет 17%, акциза — 8−13%, остальное приходится на затраты по производству, в том числе на приобретение нефти, а также на расходы, связанные с реализацией топлива.