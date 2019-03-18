Председатель Гродненской городской организации общественного объединения «Белорусское общество защиты прав потребителей» Вадим Рыжкевич рассказал о защите прав потребителей в эпоху умных технологий, пишет Право.by.

Мобильный обман

Бич обращений – купля-продажа мобильных телефонов, потому что покупают их все у всех, а не только в официальных торговых объектах. Нередко телефоны приобретают по объявлениям в интернете, где под видом индивидуальных предпринимателей сформированы целые группировки, сбывающие нелегальный не сертифицированный китайский товар. Представляясь ИП, так называемые продавцы не предоставляют никаких документов, гарантий, ограничиваясь непонятными талонами-жетонами, которые не имеют никакой юридической силы.

Вадим Рыжкевич советует, покупая электронику через сеть Интернет, проявить элементарную бдительность. Перед тем как заплатить деньги, нелишним было бы потребовать предоставить документы, подтверждающие легальность работы продавца, проверить качество товара.

Инстаграм не интернет-магазин

В последние годы широкое распространение получила продажа товаров через интернет-магазины. Интернет-магазин – это фактически тот же официальный магазин, но продает товары дистанционно, он зарегистрирован в официальных органах, включен в торговый реестр МАРТ. На сайте магазина должна быть указана такая информация, как юридический адрес, цены, менять которые недопустимо в одностороннем порядке, потребительские свойства товара, условия оплаты. Единственное отличие от обычного магазина в том, что товар доставляется по почте либо курьером. Заказчик вправе проверить товар в момент получения и определиться, будет его брать или нет. Интернет-магазины также должны предоставлять услуги сервиса, то есть заключать договоры на гарантийное обслуживание либо адресовать к ремонтным мастерским.

А многие считают, что, найдя страницу в инстаграм или на куфаре, они приобрели товар в интернет-магазине. На самом деле, создав аккаунт, любой человек может таким образом сбывать непонятного происхождения и качества часы, обувь, бижутерию и другие товары, пока на его деятельность не обратят внимание контролирующие органы.

Не единичны случаи, когда люди отправляют через интернет деньги за товар, но не получают его, или вместо смартфона получают его муляж. А значит стоит семь раз отмерить, убедиться в том, кому вы отдаете свои деньги, и только после этого заказывать товар или услугу.

Нарушения по срокам и качеству

Превалируют обращения в рамках бытового подряда, то есть оказания услуг, к примеру, выполнения строительных или ремонтных работ, изготовления мебели, ремонта автомобилей. Достаточно часто исполнитель нарушает сроки, делает работу некачественно или отступает от условий договора. Столкнувшись с такой проблемой, заказчик идет в общество защиты прав потребителей. Здесь ему помогают правильно составить претензию, которую он в досудебном порядке отправляет исполнителю услуги. При решении вопросов применяется весь спектр досудебного урегулирования. Если спор все же не решается, человеку помогают составить иск в суд, где и защищают его интересы. Таких обращений немало, ведь оказываемые услуги достаточно дорогостоящие.

Что можно вернуть продавцу?

В прошлом году приняты некоторые изменения в законодательство.

Если раньше на технически сложный товар, например холодильник, производитель давал гарантию три года, то в случае обнаружения изъянов, его можно было вернуть продавцу или потребовать заменить в течение гарантийного срока. Сегодня расторгнуть договор на такой некачественный товар можно только в течение 30 дней с момента покупки.

Если брак обнаружен после истечения месяца, вернуть товар можно только при наличии существенного недостатка. Как трактует закон, это должен быть неустранимый недостаток, для его устранения необходимо вложить более 30 процентов стоимости товара, если он неоднократно выявляется или требуется длительный ремонт.

Раньше на устранение недостатков устанавливался 14-дневный срок, и он не мог быть изменен, сейчас допускается его продление до 30 дней. В случае, если производитель не успевает отремонтировать товар за 14 дней, он должен обратиться к покупателю с просьбой продлить это время. При несогласии потребителя срок ремонта не продлевается.

Теперь не предоставят подменный телевизор, телефон, стиральную или посудомоечную машину и другие электробытовые приборы. Изменен перечень товаров надлежащего качества, которые не подлежат возврату и обмену. Зачастую вернуть можно только товары в герметичной (вакуумной) упаковке.

Что касается продажи метражных товаров, раньше их можно было вернуть столько, сколько купил. К примеру, магазин мог принять именно пять рулонов обоев из пяти купленных. Сейчас можно вернуть хоть один рулон или одну пачку паркета, если не нарушена упаковка.

– Государственные и общественные организации работают в тандеме, помогая потребителям отстаивать свои права, – отметил Вадим Рыжкевич. – Девиз Дня потребителя «Защита прав потребителей в эпоху умных технологий» выбран неслучайно. Покупая телефоны, компьютеры, планшеты и другую цифровую технику, люди должны как минимум получить набор определенных знаний, навыков и умений, как ими пользоваться, а также знать, что делать, если они вышли из строя не по вине потребителя. Продавец согласно законодательству обязан предоставить такую информацию.

Актуально

Общество защиты прав потребителей оказывает помощь людям, которые приобрели товары, заключили договоры услуги, в том числе медицинские, туристические и другие у юридических лиц либо ремесленников. Если спор между двумя предпринимателями, его разрешением не занимается общественная организация. В этом году заключено порядка 20 договоров на защиту прав потребителей в суде. Некоторые споры решены до суда, а из тех, которые рассматривались в судебном порядке, практически все удовлетворены в пользу потребителя.