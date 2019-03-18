Zara выпустила новую коллекцию одежды, в которой соединила классические художественные произведения и интернет-мемы. Об этом пишет Esquire.







Коллекция приурочена к 200-летию галереи в Мадриде – музея Прадо. Для справки: музей Прадо – один из самых крупных музеев европейского изобразительного искусства. Каждый год его посещают более двух миллионов туристов. В своей коллекции он хранит наиболее в мире число работ испанской живописи и скульптуры – их собирали на протяжении нескольких столетий.







Zara решила уравновесить статистику посещений музея и магазинов бренда. По этой причине «боги культуры и моды», как их называют в СМИ, создали коллекцию, в которой объедини ключевые работы разных времен с надписями в стиле мемов. На одежде напечатали следующие работы:



• «Менины» – картина Диего Веласкеса;

• «Три грации» – картина Питера Пауля Рубенса;

• Портрет Карла V с собакой – картина Тициана Вечеллио;

• «Мона Лиза» – картина Леонардо да Винчи.



Их украсили текстом – например, «Когда говорят, что начинается вечеринка», «Сфоткай, типа я не смотрю» и «Становясь произведением искусства». Футболки и толстовки из новой коллекции, к слову, уже можно купить на французской версии сайта Zara. Они стоят от 18 до 36 евро. Дойдут ли они до Беларуси – пока неизвестно.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Сфоткай, типа я не смотрю». Zara выпустила коллекцию, где соединила работы Рубенса с мемами Zara выпустила новую коллекцию одежды, в которой соединила классические художественные произведения и интернет-мемы. Об этом пишет Esquire. Коллекция приурочена к...