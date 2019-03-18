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«Сфоткай, типа я не смотрю». Zara выпустила коллекцию, где соединила работы Рубенса с мемами

19.03.2019 12:44 — Разное | KYKY  
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Zara выпустила новую коллекцию одежды, в которой соединила классические художественные произведения и интернет-мемы. Об этом пишет Esquire. 



Коллекция приурочена к 200-летию галереи в Мадриде – музея Прадо. Для справки: музей Прадо – один из самых крупных музеев европейского изобразительного искусства. Каждый год его посещают более двух миллионов туристов. В своей коллекции он хранит наиболее в мире число работ испанской живописи и скульптуры – их собирали на протяжении нескольких столетий. 



Zara решила уравновесить статистику посещений музея и магазинов бренда. По этой причине «боги культуры и моды», как их называют в СМИ, создали коллекцию, в которой объедини ключевые работы разных времен с надписями в стиле мемов. На одежде напечатали следующие работы:

•    «Менины» – картина Диего Веласкеса;
•    «Три грации» – картина Питера Пауля Рубенса;
•    Портрет Карла V с собакой – картина Тициана Вечеллио;
•    «Мона Лиза» – картина Леонардо да Винчи.

Их украсили текстом – например, «Когда говорят, что начинается вечеринка», «Сфоткай, типа я не смотрю» и «Становясь произведением искусства». Футболки и толстовки из новой коллекции, к слову, уже можно купить на французской версии сайта Zara. Они стоят от 18 до 36 евро. Дойдут ли они до Беларуси – пока неизвестно. 

 
 
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Zara выпустила новую коллекцию одежды, в которой соединила классические художественные произведения и интернет-мемы. Об этом пишет Esquire.  Коллекция приурочена к...
 
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