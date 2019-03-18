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Самый богатый человек Великобритании хочет купить «Челси». Абрамович назвал цену
У «Челси» может смениться владелец, сообщает
По информации
Нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович требует за клуб около 2,5 миллиарда фунтов. Для Рэтклиффа это не проблема, но с учетом дорогостоящей реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж», от которой отказался российский бизнесмен, траты вырастут, а это британца не устраивает.
В недавнем рейтинге Forbes он занимал 110-е место, в то время как Роман Абрамович — 107-е. The Times оценивает состояние Рэтклиффа в 21 миллиард фунтов.
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У «Челси» может смениться владелец.
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