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Самый богатый человек Великобритании хочет купить «Челси». Абрамович назвал цену

19.03.2019 13:06 — Разное | Tut.by  
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У «Челси» может смениться владелец, сообщает Sports.ru.


Роман Абрамович. Фото: Reuters

По информации The Times, в приобретении лондонского клуба заинтересован самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф. 66-летний бизнесмен, построивший дело на химической промышленности, покупает британскую велошоссейную команду Team Sky и хочет вложиться и в футбол.

Нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович требует за клуб около 2,5 миллиарда фунтов. Для Рэтклиффа это не проблема, но с учетом дорогостоящей реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж», от которой отказался российский бизнесмен, траты вырастут, а это британца не устраивает.

В недавнем рейтинге Forbes он занимал 110-е место, в то время как Роман Абрамович — 107-е. The Times оценивает состояние Рэтклиффа в 21 миллиард фунтов.

 
 
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