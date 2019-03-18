Bugatti готовит роскошный электрокар, для которого могут возродить историческое имя Royale

Не так давно глава Bugatti Штефан Винкельманн заявил о том, что в ряду фирмы скоро может появиться вторая модель, причем на электротяге и более доступная, чем нынешний Chiron. Издание Car Magazine построило любопытную догадку насчет того, какой может стать новая Bugatti.



Bugatti Type 41 Royale Roadster

Британские журналисты утверждают, что в Bugatti работают над современной интерпретацией одной из самых известных и легендарных моделей марки — Type 41 Royale, выпущенной в период с 1927-го по 1933 год в количестве семи штук и представляющей огромную ценность для коллекционеров. Ожидается, что новую машину построят на удлиненном шасси Porsche Taycan, первые снимки которого, к слову, были обнародованы накануне. Детище Bugatti будет крупнее исходного Taycan длиной около 4,8 м, а в конструкции для снижения массы будет широко использоваться углепластик и «экзотические металлы», пишет Car Magazine.



Иллюстрация: Car Magazine

Силовая установка Royale 21-го века будет включать три электродвигателя суммарной мощностью около 870 лошадиных сил — без малого на 300 сил больше, чем у топ-версии Taycan. Ожидается, что роскошный электромобиль Bugatti может получить твердотельные аккумуляторы вместо привычных литий-ионных, поэтому выход модели на рынок состоится не раньше 2023 года — к тому времени, как надеются в компании, батареи с твердыми электролитами будут готовы для коммерческого использования.

Не исключено, что в случае с новым Royale в компании станут предлагать клиентам шасси без кузова, который заказчик будет вправе выбирать самостоятельно — на самой фирме либо у стороннего ателье. По слухам, стоимость «электрички» от Bugatti будет начинаться от 700 тысяч евро, что более чем в три раза меньше суммы, которую просят за Chiron.