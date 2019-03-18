ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Bugatti готовит роскошный электрокар, для которого могут возродить историческое имя Royale

19.03.2019 13:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Не так давно глава Bugatti Штефан Винкельманн заявил о том, что в ряду фирмы скоро может появиться вторая модель, причем на электротяге и более доступная, чем нынешний Chiron. Издание Car Magazine построило любопытную догадку насчет того, какой может стать новая Bugatti.


Bugatti Type 41 Royale Roadster

Британские журналисты утверждают, что в Bugatti работают над современной интерпретацией одной из самых известных и легендарных моделей марки — Type 41 Royale, выпущенной в период с 1927-го по 1933 год в количестве семи штук и представляющей огромную ценность для коллекционеров. Ожидается, что новую машину построят на удлиненном шасси Porsche Taycan, первые снимки которого, к слову, были обнародованы накануне. Детище Bugatti будет крупнее исходного Taycan длиной около 4,8 м, а в конструкции для снижения массы будет широко использоваться углепластик и «экзотические металлы», пишет Car Magazine.


Иллюстрация: Car Magazine

Силовая установка Royale 21-го века будет включать три электродвигателя суммарной мощностью около 870 лошадиных сил — без малого на 300 сил больше, чем у топ-версии Taycan. Ожидается, что роскошный электромобиль Bugatti может получить твердотельные аккумуляторы вместо привычных литий-ионных, поэтому выход модели на рынок состоится не раньше 2023 года — к тому времени, как надеются в компании, батареи с твердыми электролитами будут готовы для коммерческого использования.

Не исключено, что в случае с новым Royale в компании станут предлагать клиентам шасси без кузова, который заказчик будет вправе выбирать самостоятельно — на самой фирме либо у стороннего ателье. По слухам, стоимость «электрички» от Bugatti будет начинаться от 700 тысяч евро, что более чем в три раза меньше суммы, которую просят за Chiron.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не так давно глава Bugatti Штефан Винкельманн заявил о том, что в ряду фирмы скоро может появиться вторая модель, причем на электротяге и более доступная, чем нынешний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заболеваемость туберкулезом в Беларуси ежегодно снижается почти на 12% - ВОЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика