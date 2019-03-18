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В Мстиславле прошёл совет по развитию предпринимательства

19.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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В Мстиславле прошёл совет по развитию предпринимательства
Наталья Тихановская

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В Мстиславле прошло заседание по развитию предпринимательства. Участие в нём приняли представители местной власти, индивидуальные предприниматели, службы и ведомства района. Стороны обсудили вопросы развития малого и среднего бизнеса.

 

В Мстиславле прошёл совет по развитию предпринимательства

— По состоянию на 1 января в нашем районе действует 54 малые коммерческие организации и 231 индивидуальная, — рассказал первый заместитель председателя райисполкома Виктор Косолапов.

— Но мы хотели бы, чтобы малое и среднее предпринимательство развивалось более динамично, повышалась его конкурентоспособность. Малый бизнес — это в первую очередь новые товары и услуги, новые рабочие места, налоги в местный бюджет, низкие издержки и доступные цены.

Обращаясь к предпринимателям, которые занимаются торговлей товаров, Виктор Косолапов обратил их внимание на сотрудничество с организациями района, а также на увеличение доли продажи отечественных товаров. Рассказал о неиспользуемых и неэффективно использующихся объектах недвижимости, находящихся в собственности района, которые подлежат вовлечению в хозяйственный оборот, а также о возможности приобретения данных объектов на аукционных торгах, в т.ч. за 1 базовую величину.

В Мстиславле прошёл совет по развитию предпринимательства

Необходимую информацию для работы предприниматели получили от представителей банковской и финансовой систем района, налоговой инспекции, санитарной службы.

В ходе встречи также был рассмотрен вопрос о реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. №7 «О развитии предпринимательства». Начальник отдела экономики райисполкома Ольга Судиловская отметила, что в 2018 году в районе зарегистрировано 40 ИП и 9 юридических лиц.

На 1 января 2019 года ими сформировано 19,6% поступлений в бюджет. За прошедший год для содействия в организации занятия предпринимательской деятельностью выдано 4 субсидии на общую сумму 9,8 тыс. рублей.

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В Мстиславле прошло заседание по развитию предпринимательства. Участие в нём приняли представители местной власти, индивидуальные предприниматели, службы и...
 
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