Штраф до 500 базовых грозит за нарушение правил заготовки березового сока

Потребительский азарт при заготовке березового сока зачастую берет верх над разумом и чувством ответственности. В результате варварски уродуются тысячи деревьев, а многие из них обречены на болезни и скорую гибель. В связи с этим напомним порядок заготовки этого продукта.





В соответствии с законодательством заготавливать сок можно в насаждениях, предназначенных для рубок главного пользования, но не ранее чем за пять лет до их рубки, заготовка березового сока может производиться и на участках, отведенных для проведения прочих рубок и рубок промежуточного пользования в год рубки. Но и в этом случае могут подсачиваться только подпадающие под рубку деревья. При заготовке сока юридические лица и индивидуальные предприниматели должны иметь лесной билет, выписанный юридическим лицом, которое ведет лесное хозяйство.

Заготовка древесных соков осуществляется после начала сокодвижения, с неповрежденных деревьев диаметром ствола 20 см и на высоте более 1,3 метра от уровня земли.





Отверстия для заготовки древесных соков сверлятся буравом. Максимальное количество подсочных отверстий определяется в зависимости от диаметра дерева на высоте 35-50 см от уровня земли (при диаметре 20-26 см – одно отверстие, 27-34 см – два отверстия, 35-40 см – три отверстия, при диаметре свыше 40 см – четыре отверстия).

Для стока древесных соков в сокосборники в подсочное отверстие диаметром не более 1 см и глубиной не более 3 см без учета толщины коры вставляется желоб, изготовленный из нержавеющего металла.

Процесс заготовки древесных соков в сокосборники осуществляется способами, обеспечивающими минимальные потери древесных соков и повреждения деревьев.

После окончания заготовки древесного сока для обеспечения защиты древесины и предупреждения заболеваний деревьев желоба снимаются, а подсочные отверстия закрываются деревянной пробкой и замазываются садовым варом, садовой замазкой, смесью глины с известью или живицей, содержащей 10–15 процентов древесного угля.

За нарушение правил заготовки древесного сока установлена административная ответственность. Согласно Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях:

— сбор или заготовка древесного сока на территории, где такие заготовки или сбор запрещены, влечет предупреждение или наложение штрафа на гражданина в размере до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до 100 базовых величин, на юридическое лицо — до 500 базовых величин;

— нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов сбора или заготовки древесного сока либо иное нарушение правил сбора или заготовки, влечет предупреждение или наложение штрафа на гражданина в размере до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя до 100 базовых величин, на юридическое лицо до 500 базовых величин.

О всех нарушениях природоохранного законодательства просьба сообщать по телефону: 8-(02240)-2-01-64, +375-29-134-90-35 или на адрес mstislavl_mri@gosinspekciya.gov.by. Сбережем природу вместе!

Госинспектор Мстиславской межрайонной инспекции

охраны животного и растительного мира Сергей Фамин