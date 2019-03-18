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Штраф до 500 базовых грозит за нарушение правил заготовки березового сока

19.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Потребительский азарт  при заготовке березового сока зачастую берет верх над разумом и чувством ответственности.  В результате варварски уродуются тысячи деревьев, а многие из них обречены на болезни и скорую гибель. В связи с этим напомним порядок заготовки этого продукта.

 

Штраф до 500 базовых грозит за нарушение правил заготовки березового сока
Граждане могут осуществлять заготовку древесных соков бесплатно на участках леса, определяемых для этих целей юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, с соблюдением установленных правил. Для получения информации об участках леса, где возможно осуществление заготовки березового сока, гражданин должен обратиться в лесничество по месту жительства, либо ближайший лесхоз.

 

В соответствии с законодательством заготавливать сок можно в насаждениях, предназначенных для рубок главного пользования, но не ранее чем за пять лет до их рубки, заготовка березового сока может производиться и на участках, отведенных для проведения прочих рубок и рубок промежуточного пользования в год рубки. Но и в этом случае могут подсачиваться только подпадающие под рубку деревья. При заготовке сока юридические лица и индивидуальные предприниматели должны иметь лесной билет, выписанный юридическим лицом, которое ведет лесное хозяйство.

 

Заготовка древесных соков осуществляется после начала сокодвижения, с неповрежденных деревьев диаметром ствола 20 см и на высоте более 1,3 метра от уровня земли.

 

Штраф до 500 базовых грозит за нарушение правил заготовки березового сока

 

Отверстия для заготовки древесных соков сверлятся буравом. Максимальное количество подсочных отверстий определяется в зависимости от диаметра дерева на высоте 35-50 см от уровня земли (при диаметре 20-26 см – одно отверстие, 27-34 см – два отверстия, 35-40 см – три отверстия, при диаметре свыше 40 см – четыре отверстия).

Для стока древесных соков в сокосборники в подсочное отверстие диаметром не более 1 см и глубиной не более 3 см без учета толщины коры вставляется желоб, изготовленный из нержавеющего металла.

Процесс заготовки древесных соков в сокосборники осуществляется способами, обеспечивающими минимальные потери древесных соков и повреждения деревьев.

После окончания заготовки древесного сока для обеспечения защиты древесины и предупреждения заболеваний деревьев желоба снимаются, а подсочные отверстия закрываются деревянной пробкой и замазываются садовым варом, садовой замазкой, смесью глины с известью или живицей, содержащей 10–15 процентов древесного угля.

За нарушение правил заготовки древесного сока установлена административная ответственность. Согласно Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях:

— сбор или заготовка древесного сока на территории, где такие заготовки или сбор запрещены, влечет предупреждение или наложение штрафа на гражданина в размере до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до 100 базовых величин, на юридическое лицо — до 500 базовых величин;

—  нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов сбора или заготовки древесного сока либо иное нарушение правил сбора или заготовки, влечет предупреждение или наложение штрафа на гражданина в размере до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя до 100 базовых величин, на юридическое лицо до 500 базовых величин.

О всех нарушениях природоохранного законодательства просьба сообщать по телефону: 8-(02240)-2-01-64, +375-29-134-90-35 или на адрес mstislavl_mri@gosinspekciya.gov.by. Сбережем природу вместе!

 

Госинспектор Мстиславской межрайонной инспекции

охраны животного и растительного мира Сергей Фамин


 
 
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