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Милиция ищет парней на фото

19.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личности двух молодых людей на фото.

Если вы узнали людей на фото или можете предположить, кто это, сообщите, пожалуйста, по телефонам: +375(29)176-25-43 или 102.

Милиция ищет парней на фото


ОУР Слуцкого РОВД

 
 
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Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личности двух молодых людей на фото. Если вы узнали людей на фото или можете предположить, кто это, сообщите,...
 
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