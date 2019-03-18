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Милиция ищет парней на фото
19.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личности двух молодых людей на фото.
Если вы узнали людей на фото или можете предположить, кто это, сообщите, пожалуйста, по телефонам: +375(29)176-25-43 или 102.
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Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личности двух молодых людей на фото. Если вы узнали людей на фото или можете предположить, кто это, сообщите,...
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