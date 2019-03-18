Власти обещают разморозить семейный капитал. Сколько семей уже открыли депозиты?

На начало марта в Беларуси было открыто 65 380 депозитных счетов на семейный капитал. Их общая сумма составила 653,8 миллиона долларов, сообщили в Минтруда. Напомним, для семей, которые воспитывают детей, подготовили изменения. Среди них — разрешить использовать семейный капитал после достижения ребенком 3-летнего возраста. Сейчас предлагаемые изменения находятся в правительстве, их намерены передать на рассмотрение президенту



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Программа семейного капитала предусматривает, что при появлении третьего и последующих детей семье переводят 10 тысяч долларов на специальный счет. Средства можно потратить, когда ребенку, на которого оформлен капитал, исполнится 18 лет — на улучшение жилищных условий, оплату образования или лечения. Деньги не выдаются на руки, а хранятся на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.

Программа семейного капитала, которую запустили с 2015 года, заканчивается в этом году, но ее предлагают продлить до 2024-го. Власти также намерены модернизировать программу семейного капитала. Одно из изменений, которые могут принять, — разрешить использовать семейный капитал после достижения ребенком трехлетнего возраста.

— Стоит вопрос о разморозке семейного капитала. Если на данный момент семья может им воспользоваться только когда ребенку исполнится 18 лет, то сейчас будет стоять вопрос о том, чтобы его разморозить, когда ребенку исполнится 3 года, предположим, — ранее рассказывала председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей» Татьяна Кравченко. — И можно будет его использовать на строительство жилья, на лечение, на образование, на увеличение пенсии для мамы. Эти вопросы рассматриваются. Также рассматривается вопрос, как разморозить уже назначенные семейные капиталы.

Пока никто из семей не воспользовался досрочно семейным капиталом.

Ранее многодетные семьи уже просили разрешить не дожидаться 18-летия ребенка и позволить направлять деньги на улучшение жилищных условий или получение образования. Так, в 2017 году появилась петиция, авторы которой как раз просили разрешить до совершеннолетия ребенка тратить деньги на улучшение жилищных условий.

— Решение жилищного вопроса — самая наболевшая тема для всех молодых семей. К сожалению, реалии белорусской экономики таковы, что решение этой проблемы становится все более и более затруднительным делом. Темпы жилищного строительства для многодетных семей с каждым годом замедляются, семьям приходится годами копить средства на первоначальный взнос при строительстве, — объясняли авторы петиции.