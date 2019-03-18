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Власти обещают разморозить семейный капитал. Сколько семей уже открыли депозиты?
На начало марта в Беларуси было открыто 65 380 депозитных счетов на семейный капитал. Их общая сумма составила 653,8 миллиона долларов, сообщили в Минтруда. Напомним, для семей, которые воспитывают детей,
Программа семейного капитала, которую запустили с 2015 года, заканчивается в этом году, но ее предлагают продлить до 2024-го. Власти также
— Стоит вопрос о разморозке семейного капитала. Если на данный момент семья может им воспользоваться только когда ребенку исполнится 18 лет, то сейчас будет стоять вопрос о том, чтобы его разморозить, когда ребенку исполнится 3 года, предположим, — ранее
Пока никто из семей не воспользовался досрочно семейным капиталом.
Ранее многодетные семьи уже просили разрешить не дожидаться 18-летия ребенка и позволить направлять деньги на улучшение жилищных условий или получение образования. Так, в 2017 году
— Решение жилищного вопроса — самая наболевшая тема для всех молодых семей. К сожалению, реалии белорусской экономики таковы, что решение этой проблемы становится все более и более затруднительным делом. Темпы жилищного строительства для многодетных семей с каждым годом замедляются, семьям приходится годами копить средства на первоначальный взнос при строительстве, — объясняли авторы петиции.
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Многодетным семьям могут разрешить использовать семейный капитал после достижения ребенком 3-летнего возраста.
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