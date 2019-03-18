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Дмитрий Колдун выступит в Минске уже сегодня. Успеете купить билет?

19.03.2019 13:11 — Разное | Tut.by  
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Белорусский романтик Дмитрий Колдун выступит в Минске 19 марта — это уже сегодня, так что спешите успеть.

Колдун — непревзойденный белорусский голос «Евровидения», обладатель четырех премий «Золотой граммофон», Национальной музыкальной премии, «Артист года 2018» по версии RU TV Беларусь.

2018 год был отмечен в творчестве артиста переходом к более «светлому» музыкальному настроению, которое нашло свое отражение в песнях «Мой дом» и «Давай сыграем в любовь» и было по достоинству оценено слушателями. Во время концертной программы прозвучат как любимые «золотые», так и будущие хиты, которые войдут в состав нового альбома — над ним сейчас и работает Дмитрий Колдун. По-настоящему живой звук, драйв и романтика, ностальгия и дыхание нового времени — в одном концерте.

Когда: 19 марта, 19.00.

Где: .

Сколько: 30 — 85 рублей.

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16 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Григория Лепса, который пройдет 22 марта в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены как раз 22 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский романтик Дмитрий Колдун выступит в Минске 19 марта - это уже сегодня, так что спешите успеть.
 
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