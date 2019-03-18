



21 марта 2019 года с 10.00 до 12.00 на базе районного центра социального обслуживания населения будет проводиться «прямая телефонная линия» по вопросам социального обслуживания населения в Кировском районе.

На ваши вопросы ответят:

Наталья Валентиновна КРЫЛОВА — заместитель директора — 78-2-16;

Татьяна Ивановна ДАШКЕВИЧ — заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации и сопровождаемого проживания — 77-3-03;

Маргарита Владимировна ГИРАЕВСКАЯ — заведующий отделением социальной помощи на дому — 78-2-14;

Наталья Леонидовна ФИНЕВИЧ — заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста — 79-5-33;

Алла Николаевна ПЕЧЕНЬ — заведующий отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования — 77-6-80;

Анатолий Васильевич РИШКЕВИЧ — заведу­ющий отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов д.Хвойница — 74-3-37.

Ежедневно в центре работает телефон «горячей линии»: 77-6-80.