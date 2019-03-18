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Netflix снова взрывает мозг! На этот раз предлагает побыть в шкуре эксперта по выживанию
Стриминговый сервис Netflix после успеха с интерактивным эпизодом «Черного зеркала» (мы про «Брандашмыг») запускает новое интерактивное шоу, ведущим которого станет эксперт по выживанию Беар Гриллс. Вы можете знать его по передаче «Выжить любой ценой» на телеканале Discovery.
Действие сериала из 8 эпизодов развернется от джунглей до заснеженных гор. Шоу будет называться «Ты против дикой природы», то есть его идея в том, что зрители будут следить за путешествиями Гриллса по всему миру и выбирать за него, как ему поступить в различных ситуациях. Об этом сообщает
Вице-президент Netflix Синди Холланд отметила, что интерактивное повествование еще находится «в процессе оценки и развития» и для компании это только эксперимент. А премьера шоу запланирована на 10 апреля.
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16 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
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Стриминговый сервис Netflix после успеха с интерактивным эпизодом «Черного зеркала» (мы про «Брандашмыг») запускает новое интерактивное шоу, ведущим которого станет...
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