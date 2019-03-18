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Netflix снова взрывает мозг! На этот раз предлагает побыть в шкуре эксперта по выживанию

19.03.2019 13:34 — Разное | Tut.by  
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Стриминговый сервис Netflix после успеха с интерактивным эпизодом «Черного зеркала» (мы про «Брандашмыг») запускает новое интерактивное шоу, ведущим которого станет эксперт по выживанию Беар Гриллс. Вы можете знать его по передаче «Выжить любой ценой» на телеканале Discovery.


Беар Гриллс. Фото: Netflix

Действие сериала из 8 эпизодов развернется от джунглей до заснеженных гор. Шоу будет называться «Ты против дикой природы», то есть его идея в том, что зрители будут следить за путешествиями Гриллса по всему миру и выбирать за него, как ему поступить в различных ситуациях. Об этом сообщает Variety.

Вице-президент Netflix Синди Холланд отметила, что интерактивное повествование еще находится «в процессе оценки и развития» и для компании это только эксперимент. А премьера шоу запланирована на 10 апреля.

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А в кино сходить на хотите? Вот что предлагают посмотреть, например

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16 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Григория Лепса, который пройдет 22 марта в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены как раз 22 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Стриминговый сервис Netflix после успеха с интерактивным эпизодом «Черного зеркала» (мы про «Брандашмыг») запускает новое интерактивное шоу, ведущим которого станет...
 
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