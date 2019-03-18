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В центре Минска открылось заведение с азиатской едой

19.03.2019 13:29 — Разное | Tut.by  
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Минск продолжают заполнять азиатские заведения. Вчера в центре города недалеко от железнодорожного вокзала открылось кафе с едой этого региона — Wok Box. Стоит сказать, что по этому адресу (ул. Кирова, 11) работает ресторан тайской кухни Mai Thai Вадима Прокопьева. Показываем, каким получилось новое место.

Чем заняться в Минске ночью? Здесь собраны вечеринки на любой вкус


Открываете новое заведение в Минске и готовы показать его и рассказать о нем? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение».

Соучредитель азиатского заведения Wok Box Юлиана Попека рассказывает, что за ремонт в новом месте взялись еще в прошлом июле: до этого помещение было больше похоже на склад. Идея заведения в том, чтобы готовить для минчан блюда-конструкторы (то есть блюда, игридиенты для которых посетитель выбирает сам).

— Супы, лапшу и салаты гости смогут собрать на свой вкус. Но есть в меню, конечно, и готовые предложения, — говорит Юлиана.



Блюда в заведении можно будет взять и с собой. Насчет конкуренции с тайским рестораном Mai Thai, который уже три года работает по тому же адресу, что и Wok Box, Юлиана говорит следующее:

— Да, мы конкуренты, но у нас разная ценовая политика, разная целевая аудитория. Думаю, что им, что нам гостей хватит.


Изучаем меню готовых блюд. Лапша «Пад-тай» стоит 11,1 рублей, рисовая лапша с овощами и кешью — 12,2 рублей, рис с овощами — 4,5 рублей, яичная лапша с креветками — 10 рублей. Мисо суп — 4,5 рублей, суп «Том кха» — 11,1 рублей, рамэн с собой и курицей — 6 рублей. Салат с тофу — 8,50 рублей, легкий салат с креветками — 10 рублей.


Кстати, открытие заведений с «паназией» — это тренд 2017−2018 в Санкт-Петербурге и Москве, который понемногу приходит и в Минск. Буквально в январе на Гикало, 5 открылось заведение со схожей концепцией — Siem Sam. Фотографии и меню есть в  

Теги: Минск
 
 
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