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В центре Минска открылось заведение с азиатской едой
Минск продолжают заполнять азиатские заведения. Вчера в центре города недалеко от железнодорожного вокзала открылось кафе с едой этого региона — Wok Box. Стоит сказать, что по этому адресу (ул. Кирова, 11) работает ресторан тайской кухни Mai Thai Вадима Прокопьева. Показываем, каким получилось новое место.
Соучредитель азиатского заведения Wok Box Юлиана Попека рассказывает, что за ремонт в новом месте взялись еще в прошлом июле: до этого помещение было больше похоже на склад. Идея заведения в том, чтобы готовить для минчан блюда-конструкторы (то есть блюда, игридиенты для которых посетитель выбирает сам).
— Супы, лапшу и салаты гости смогут собрать на свой вкус. Но есть в меню, конечно, и готовые предложения, — говорит Юлиана.
Блюда в заведении можно будет взять и с собой. Насчет конкуренции с тайским рестораном Mai Thai, который уже три года работает по тому же адресу, что и Wok Box, Юлиана говорит следующее:
— Да, мы конкуренты, но у нас разная ценовая политика, разная целевая аудитория. Думаю, что им, что нам гостей хватит.
Изучаем меню готовых блюд. Лапша «Пад-тай» стоит 11,1 рублей, рисовая лапша с овощами и кешью — 12,2 рублей, рис с овощами — 4,5 рублей, яичная лапша с креветками — 10 рублей. Мисо суп — 4,5 рублей, суп «Том кха» — 11,1 рублей, рамэн с собой и курицей — 6 рублей. Салат с тофу — 8,50 рублей, легкий салат с креветками — 10 рублей.
Кстати, открытие заведений с «паназией» — это тренд 2017−2018 в Санкт-Петербурге и Москве, который понемногу приходит и в Минск. Буквально в январе на Гикало, 5 открылось заведение со схожей концепцией — Siem Sam. Фотографии и меню есть в
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Стоит сказать, что по этому адресу уже работает ресторан тайской кухни Mai Thai Вадима Прокопьева. Показываем, каким получилось новое место - Wok Box.
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