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Ценовой индекс: продуктовая корзина за 3 месяца подорожала на 20%. На что выросли цены, а на что упали
Цены в Беларуси, по официальной статистике, за два первых месяца этого года
Инфляция, понятно, подсчитывается не в каком-то одном магазине и не на такой маленький набор продуктов. Анализ
За этот период значительнее всего подорожали овощи: помидоры — на 2 рубля, перец — на 3, а огурцы — на 5 рублей. Кстати, по данным главного управления торговли и услуг Мингорисполкома, темп роста цен на свежие помидоры к декабрю по итогам двух месяцев этого года
Из интересного: подорожал хлеб на 4 копейки. До этого целый год цены стояли на месте, по крайней мере «Водар» не дорожал.
Есть и те продукты, цена на которые упала. К примеру, на куриное филе она снизилась на 40 копеек, а на свиную шею — на целый рубль. Упали цены на картошку и яблоки. Первая подешевела на 10 копеек, а вторые — на 60.
Итого у нас получилось, что конкретно эта продуктовая корзина подорожала на 20,9%, или на 11,64 рубля.
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Ценовой индекс: продуктовая корзина за 3 месяца подорожала на 20%. На что выросли цены, а на что упали
Мы сравнили цены на продукты из чеков за декабрь прошлого года с нынешними и посчитали инфляцию.
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