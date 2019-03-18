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Ценовой индекс: продуктовая корзина за 3 месяца подорожала на 20%. На что выросли цены, а на что упали

19.03.2019 13:38 — Разное | Tut.by  
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Цены в Беларуси, по официальной статистике, за два первых месяца этого года выросли на 2,2% (годовая инфляция в феврале разогналась до 6,2%). Рост цен на продукты в магазинах заметили и покупатели. «Особенно сильно выросли цены на овощи и крупы. В декабре покупал пшенку за 90 копеек, а сейчас такая стоит 1,6 рубля», — пишут читатели FINANCE.TUT.BY. Мы сравнили декабрьские цены с нынешними на случайный набор продуктов в одном и том же магазине и посчитали свою инфляцию.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Власти прогнозируют, что по итогам первого квартала рост цен не должен превысить 2,7% к декабрю. Чтобы не выйти за прогнозные показатели, в марте месячная инфляция не должна превысить 0,5%.

Инфляция, понятно, подсчитывается не в каком-то одном магазине и не на такой маленький набор продуктов. Анализ охватывает огромное количество торговых точек и широкий список товаров. Но какое дело конкретному покупателю, что где-то, скажем, в Хойниках, свинина дешевле, чем в магазине возле его дома? Мы посчитали, на сколько подорожала продуктовая корзина нашего журналиста по отношению к декабрю прошлого года. Оговоримся, что цены мы брали на одни и те же продукты из одного и того же магазина.

«Еще семь лет назад цены переписывали вручную». Как собирают данные для официальной статистики


За этот период значительнее всего подорожали овощи: помидоры — на 2 рубля, перец — на 3, а огурцы — на 5 рублей. Кстати, по данным главного управления торговли и услуг Мингорисполкома, темп роста цен на свежие помидоры к декабрю по итогам двух месяцев этого года составил 23%, а на огурцы — 50%.


Из интересного: подорожал хлеб на 4 копейки. До этого целый год цены стояли на месте, по крайней мере «Водар» не дорожал.

Есть и те продукты, цена на которые упала. К примеру, на куриное филе она снизилась на 40 копеек, а на свиную шею — на целый рубль. Упали цены на картошку и яблоки. Первая подешевела на 10 копеек, а вторые — на 60.

Итого у нас получилось, что конкретно эта продуктовая корзина подорожала на 20,9%, или на 11,64 рубля.

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Мы сравнили цены на продукты из чеков за декабрь прошлого года с нынешними и посчитали инфляцию.
 
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