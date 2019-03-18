Домрачева пиарит Минск, Саснович поет на белорусском на берегу океана. Топ фото из Instagram

Саснович поет белорусскую песню на берегу океана, Хабиб смотрит футбол в Милане, а Макгрегор — хоккей в Штатах. SPORT.TUT.BY дублирует самые интересные посты из инстаграма спортсменов.

Дарья Домрачева приняла участие в съемках для Euronews. Биатлонистка рассказала европейцам «о родном и любимом Минске». Как думаете, пиар сработает?

Главный инстаграмщик белфутбола Артем Милевский готовится к сезону в Испании. Вот такой средиземноморский ланч у Мили и его партнеров по брестскому «Динамо». Выглядит аппетитно!

Мелитина Станюта тем временем публикует архивные весенние посты, пока «март заставляет кутаться в одежды без надежды и утепляться свитерами».

Виктория Азаренко поделилась счастливым снимком с сыном Лео и краткой подписью: «Нам хорошо!»

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович удивила подписчиков милым видео, где она подпевает треку MIKITA и INAIA на родном языке. Стройная Саша, океан на закате и мелодичный белорусский — что может быть прекраснее?

Хабиб Нурмагомедов побывал на легендарном итальянском дерби «Интер» — «Милан». Российский боец признался, что в детстве никогда не пропускал это противостояние.

А игроки хоккейного «Динамо» Евгений Лисовец и Кристиан Хенкель во время небольшого отпуска сгоняли в Барселону. Спортсмены не только погуляли по живописным маршрутам Каталонии, но и посмотрели на игру Лео Месси (листайте карусель). Хочется верить, вдохновились на победы!

Евгений Малкин набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал пятым россиянином, достигшим этой отметки. На чествовании, куда Евгений пришел с родителями, женой и сыном, он получил в подарок посеребренную клюшку из рук великого «пингвина» Сидни Кросби.

Конор Макгрегор, кстати, тоже выбрался на хоккей. Ирландский боец UFC посетил матч между «Бостон Брюинз» и «Коламбус Блю Джекетс». А накануне встречи грозный Конор заглянул в раздевалку к бостонцам с мотивирующей установкой: «Я говорю „Бостон“, вы отвечаете — сила!» Сработало — счет 2:1.