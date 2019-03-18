ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Домрачева пиарит Минск, Саснович поет на белорусском на берегу океана. Топ фото из Instagram

19.03.2019 13:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Саснович поет белорусскую песню на берегу океана, Хабиб смотрит футбол в Милане, а Макгрегор — хоккей в Штатах. SPORT.TUT.BY дублирует самые интересные посты из инстаграма спортсменов.

Дарья Домрачева приняла участие в съемках для Euronews. Биатлонистка рассказала европейцам «о родном и любимом Минске». Как думаете, пиар сработает?

Главный инстаграмщик белфутбола Артем Милевский готовится к сезону в Испании. Вот такой средиземноморский ланч у Мили и его партнеров по брестскому «Динамо». Выглядит аппетитно!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Мелитина Станюта тем временем публикует архивные весенние посты, пока «март заставляет кутаться в одежды без надежды и утепляться свитерами».

Виктория Азаренко поделилась счастливым снимком с сыном Лео и краткой подписью: «Нам хорошо!»

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович удивила подписчиков милым видео, где она подпевает треку MIKITA и INAIA на родном языке. Стройная Саша, океан на закате и мелодичный белорусский — что может быть прекраснее?

Хабиб Нурмагомедов побывал на легендарном итальянском дерби «Интер» — «Милан». Российский боец признался, что в детстве никогда не пропускал это противостояние.

А игроки хоккейного «Динамо» Евгений Лисовец и Кристиан Хенкель во время небольшого отпуска сгоняли в Барселону. Спортсмены не только погуляли по живописным маршрутам Каталонии, но и посмотрели на игру Лео Месси (листайте карусель). Хочется верить, вдохновились на победы!

Евгений Малкин набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал пятым россиянином, достигшим этой отметки. На чествовании, куда Евгений пришел с родителями, женой и сыном, он получил в подарок посеребренную клюшку из рук великого «пингвина» Сидни Кросби.

Конор Макгрегор, кстати, тоже выбрался на хоккей. Ирландский боец UFC посетил матч между «Бостон Брюинз» и «Коламбус Блю Джекетс». А накануне встречи грозный Конор заглянул в раздевалку к бостонцам с мотивирующей установкой: «Я говорю „Бостон“, вы отвечаете — сила!» Сработало — счет 2:1.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский нефтетрейдер может купить более 50% оператора украинского нефтепродуктопровода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика