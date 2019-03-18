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Белорусский нефтетрейдер может купить более 50% оператора украинского нефтепродуктопровода

19.03.2019 13:32 — Разное | Интерфакс  
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль в ООО "ПрикарпатЗападТранс", которое эксплуатирует единственный на Украине нефтепродуктопровод.

Согласно сообщению АМКУ, "Нефтебитумному заводу" предоставлено разрешение на покупку свыше 50% долей в ООО "ПрикарпатЗападТранс", которое эксплуатирует участок Самара - Западное направление.

Как сообщалось, собственником швейцарской International Trading Partners AG, которая в феврале 2016 года купила "ПрикарпатЗападТранс" у "Транснефти",  является гражданин Германии Анатолий Шеффер.

Сообщалось также, что в конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес ITC Industry Trading Company SA (Швейцария), также принадлежащей А.Шеферу, дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика). Период действия договора составляет 10 лет с 1 января 2018 года, с возможностью поставки переходящих объемов до 30 июня 2028 года включительно. Цена каждой поставки определяется по формуле исходя из рыночных котировок дизельного топлива.

"ПрикарпатЗападТранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода Самара - Западное направление протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности, в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

Прокачка нефтепродуктов по украинскому нефтеродуктопроводу не осуществлялась в течение двух лет до момента продажи в связи с судебными разбирательствами на Украине относительно принадлежности участка и продукта в трубе.

Чистая прибыль "ПрикарпатЗападТранса" в 2017 году сократилась в 42,4 раза по сравнению с 2016 годом - до 3,5 млн гривен, при этом выручка увеличилась в 2,1 раза, до 262 млн грн.

"Нефтебитумный завод" был в числе претендентов на покупку госпакета акций украинской энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго", конкурс по которому был признан в декабре 2018 года несостоявшимся.

Официальный курс на 19 марта - 27,13 грн./$1.

 
 
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому...
 
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