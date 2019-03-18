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Совет ЕС принимает страховочные меры на случай Brexit без соглашения

19.03.2019 13:30 — Разное | Интерфакс  
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Совет ЕС принял во вторник серию законодательных актов в рамках подготовки к непредвиденным обстоятельствам на случай сценария Brexit без соглашения, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

"Целью этих актов является ограничение наиболее существенного ущерба от Brexit в определенных секторах, где это может привести к серьезным последствиям для граждан и предприятий. Они дополняют другие меры, такие как в области прав граждан, принятые государствами-членами в рамках подготовки к сценарию "без сделки", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

В документе объясняется, что эти меры носят временный характер, они ограничены в масштабах и принимаются ЕС в одностороннем порядке. В некоторых областях они зависят от ответных действий Великобритании, уточняется в сообщении совета.

Речь идет о координации социального обеспечения, программах Евросоюза Erasmus+ (межуниверситетский обмен) и PEACE (финансирование до 2020 года программ для пограничных графств Ирландии и Северной Ирландии), рыболовстве, транспорте, экспорте некоторых товаров двойного назначения.

Принятые законодательные акты вступят в силу через день после публикации в "Официальном журнале" ЕС и начнут применяться на следующий день после выхода Великобритании из ЕС в случае сценария без соглашения.

 
 
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Совет ЕС принял во вторник серию законодательных актов в рамках подготовки к непредвиденным обстоятельствам на случай сценария Brexit без соглашения, сообщила в...
 
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