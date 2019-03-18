Заболеваемость туберкулезом в Беларуси ежегодно снижается почти на 12% - ВОЗ

Заболеваемость туберкулезом в мире ежегодно снижается на 2%, в Беларуси - почти на 12%, сообщил координатор программ по инфекционным заболеваниям Странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков.

"В среднем в мире заболеваемость туберкулезом снижается на 2% в год. Среднее снижение заболеваемости в Беларуси составляет 11,9%", - сказал В.Граньков на пресс-конференции в Минске во вторник.

При этом он указал на значительное снижение смертности от туберкулеза в республике. "В мире смертность снижается на 3% в год, в Европе – на 11%, в Беларуси – на 14,7% в год", - проинформировал представитель ВОЗ.

Серьезные успехи в лечении больных туберкулезом в Беларуси, продолжил В.Граньков, связаны, в том числе, с появлением новых лекарственных препаратов. "С 2018 года согласно рекомендациям ВОЗ все пациенты должны переводиться на новые препараты. И в Беларуси все делается для того, чтобы больные мультирезистентным туберкулезом получали новые препараты. Эта проблема решается", - сказал эксперт.

Он уточнил, что резистентный туберкулез, который выявляется в 37% у первично заболевших и в 67% - у повторно заболевших, требует более дорогого и длительного лечения.

Согласно статистике Минздрава, заболеваемость туберкулезом в Беларуси в 2017 году составляла 29,4, в 2018 – 25,2 на 100 тыс. человек (снижение – 14,3%). Рецидивы туберкулеза в 2017 году случались у 5,5, в 2018 – 4,9 на 100 тыс. человек (снижение – 11%). Эффективность лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза возросла до 87,6%, МЛУ-ТБ до 75,5% в 2018 (в 2017 – 67,9%), охват АРВ-терапией пациентов с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом возрос до 93%.

Новые схемы химиотерапии получают более 1 067 пациентов, 327 пациентов завершили лечение с эффективностью 78%. Впервые за многие годы в 2018 произошло уменьшение количества пациентов, находившихся на паллиативном лечении на 36% в сравнении с 2017 годом (843 – 2017, 304 – 2018). Этим пациентам назначены новые эффективные лекарственные средства, что позволило снизить бремя туберкулезной инфекции в обществе, отметили в Минздраве.

По данным ВОЗ туберкулез является одной из 10 ведущих причин смерти в мире и является главной причиной смертности ВИЧ-позитивных людей. В 2017 году туберкулезом заболели 10 млн человек, и 1,6 млн (в том числе 0,3 млн человек с ВИЧ) умерли от этой болезни.