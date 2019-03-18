Президент Литвы Грибаускайте мешает работать правительству - премьер Сквярнялис

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис обвинил президента страны Далю Грибаускайте в том, что она затрудняет работу правительства и правящего большинства.

"Президент республики постоянно - два с половиной года - целенаправленно работала с оппозицией, радовалась победе оппозиции и делала все, чтобы как правительству, так и правящему большинству было бы как можно сложнее принимать нужные Литве решения. Сейчас это очевидно подтверждается", - заявил С. Сквярнялис во вторник журналистам в сейме.

"Я очень рад тому, что то, что долгое время отрицалось, но все же было высказано первым утром после выборов в сейм, что, к сожалению, победили не те, и сейчас это публично признается", - утверждает он.

Так С. Свярнялис отреагировал на высказывания главы государства в последние дни.

В минувшее воскресенье Д. Грибаускайте сказала журналистам, что адресованное Беларуси предложение премьера по превращению Белорусской АЭС в станцию, работающую на газе, является антиконституционным, а некоторые его решения в сфере внешней политики несут международный позор Литве.

Советник президента Миндаугас Линге во вторник заявил радиостанции Ziniu radijas, что на муниципальных выборах победила оппозиция, а люди не склонны поддерживать национальную политику.

С.Сквярнялис утверждает, что все эти заявления свидетельствуют о том, что Д.Грибаускайте участвует в избирательной кампании.

По словам премьера, он будет общаться с президентом в будущем, как с "человеком, который активно участвует в предвыборной кампании".

С.Сквярнялис баллотируется на предстоящих в мае президентских выборах.