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Республиканскую олимпиаду по четырем учебным предметам примут Могилев и Бобруйск

19.03.2019 12:53 — Разное | Интерфакс  
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Республиканскую олимпиаду по четырем учебным предметам примут Могилев и Бобруйск 25-29 марта, сообщили в главном управлении по образованию облисполкома.

Так, на базе Могилевского профессионального электротехнического колледжа пройдет заключительный этап 35-й юбилейной республиканской олимпиады по белорусскому языку и белорусской литературе.

"Участниками интеллектуальных состязаниях станут около 120 учащихся IX-XI классов учреждений общего среднего образования со всех областей республики, Минска, а также представители Польши", - говорится в сообщении на сайте исполкома.

Бобруйск, в свою очередь, примет более 70 участников республиканской олимпиады по всемирной истории и истории Беларуси. Местом проведения соревнований выбрана СШ N34.

"Ребята не только продемонстрируют свои знания, их ждет обширная культурная программа: знакомство с достопримечательностями города на Березине, посещение театра драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича, краеведческого музея, мемориального комплекса "Курган Славы" в деревне Сычково, Бобруйской крепости", - рассказали в исполкоме.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Республиканскую олимпиаду по четырем учебным предметам примут Могилев и Бобруйск 25-29 марта, сообщили в главном управлении по образованию облисполкома. Так, на...
 
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