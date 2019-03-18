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Лукашенко ждет от правительства предложений по улучшению позиций Беларуси на мировом рынке ИКТ

19.03.2019 12:37 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от правительства предложений по улучшению позиций страны в мировых рейтингах развития  информационных и коммуникационных технологий, сообщила пресс-служба главы государства по итогам прошедшего во вторник совещания.

"Президент поставил перед участниками совещания вопрос, какие меры нужны для того, чтобы не просто сохранить позиции в мировых рейтингах, но и улучшить их, а также что сегодня сдерживает развитие ИКТ в Беларуси, какие нужны дополнительные решения", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Нужна конкретика без всяких рассуждений. Но при этом хочу предупредить: есть ряд предложений, в том числе по инвестированию в эту сферу, хотелось бы, чтобы вы не убеждать меня пришли в каком-то варианте, а предлагали альтернативные. Убеждать меня не надо. У меня есть определенные критерии: если это выгодно государству и народу, я всегда соглашусь. Но нужны варианты", - отметил А.Лукашенко в ходе совещания.

В целом сферу ИКТ президент назвал одним из наиболее перспективных секторов белорусской экономики. "Это самая быстрорастущая отрасль. С 2011 года ее доля в валовом внутреннем продукте выросла почти в два раза, обеспечивает работой около 100 тыс. человек. Важно, что это высокотехнологичная часть экономики, которая не нуждается ни в дешевых нефти, газе или иных материальных ресурсах. А значит, ее успехи укрепляют нашу экономическую независимость", - подчеркнул А.Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем развития ИКТ и соответствующей инфраструктуры. Вместе с тем президент обратил внимание, что динамика процессов, скорость смены технологий в названной сфере невероятны - оборудование устаревает в три-четыре раза быстрее, чем истекает срок его физического износа.

"Каждые два года нагрузка на инфраструктуру как минимум удваивается. Спрос на некоторые услуги уже опережает предложение. Но самое главное - телекоммуникации перестают существовать как отдельная отрасль, проникая во все сферы жизни общества. От традиционных - связи, средств массовой информации - до медицины, образования, промышленности и других", - констатировал глава государства.

 
 
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