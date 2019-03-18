Вице-премьер сказал, что называть ЕАЭС экономическим союзом можно только авансом





По словам заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко, называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом, для исправления ситуации сторонам надо искать компромиссы и укреплять полномочия наднациональных органов.

«Называть экономическим союзом наше интеграционное объединение сегодня можно только авансом. Пока мы де-факто находимся только на уровне зоны свободной торговли», — сказал Игорь Петришенко в интервью газете «Звязда» .

Он отметил, что Беларусь является единственным членом союза, у которого доля товарооборота со странами ЕАЭС выше, чем с государствами за его пределами. В прошлом году она составила 50,8%, тогда как у России только 8,9%.

«Мы за прошедшие пять лет практически не продвинулись в вопросах общих энергетических рынков, госзакупок, промышленных субсидий, ряде других моментов», — сказал вице-премьер.

Вместе с тем Игорь Петришенко не теряет надежды, что это временные трудности в процессе создания полномасштабного экономического союза, которые будут устранены странами-участницами и ЕЭК.

Вице-премьер также отметил рост доли товаров третьих стран в товарообороте между государствами ЕАЭС. С 2011 по 2016 год она увеличилась с 3,4% д 8,4%.

Игорь Петришенко подверг критике Евразийской экономическую комиссию. Он заметил, что «авторитетного голоса ЕЭК» не слышно. Это проявляется при рассмотрении ограничений российской стороны в отношении отечественной молочной продукции.

"Вместо решения злободневных проблем производства и торговли нас настойчиво зовут в светлое будущее. В сотрудничество в космической сфере, в атомной сфере, в цифровую повестку. Нельзя, чтобы новые лозунги и новые сферы камуфлировали отсутствие прогресса в тех, о которых, вроде бы, давно принципиально договорились. Но, к сожалению, не выполняем на должном уровне", - отметил он.

