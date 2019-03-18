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«Мы остались без медицинской помощи в шаговой доступности»: почему детскую поликлинику на Седова повторно закрыли на ремонт?
Почему жильцы по ул. Седова вынуждены возить младенцев в поликлинику за тридевять земель, разбираемся в программе
Завести ребёнка в поликлинику на анализ крови или профосмотр – святая обязанность каждого родителя.
Жителям домов на Седова повезло больше других: филиал поликлиники у них под боком – прямо в собственном дворе. Но с привычным комфортом недавно пришлось распрощаться – после того как здание корпуса закрыли на ремонт, мамы возят коляски через весь город. И понять не могут, кто тут крайний?
Когда в здании заменили стеклопакеты и навели косметику, радости пациентов не было предела. Но через считаные дни после открытия их снова огорошили: здание опять закрывают.
Зачем после одного ремонта понадобился второй?
Пациенты открыто негодуют. После закрытия на корпус повесили замок, а обещанная реновация в нём так и не началась. А очереди в чужой поликлинике стали в два раза длиннее.
Полина Шадын:
Сколько ещё можно жить «в тесноте, да не в обиде», задаются вопросом многочисленные родители и маленькие пациенты. Пролить свет на историю с затянувшимся ремонтом в администрации Заводского района так и не смогли.
В Комитете здравоохранения прокомментировать ситуацию с затянувшейся стройкой корреспондентам нашей программы отказались. Томясь в ожидании, жители района не теряют надежды. Мы будем следить за развитием ситуации.
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«Мы остались без медицинской помощи в шаговой доступности»: почему детскую поликлинику на Седова повторно закрыли на ремонт?
Почему жильцы по ул. Седова вынуждены возить младенцев в поликлинику за тридевять земель, разбираемся в программе «Добро пожаловаться». Завести ребёнка в...
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