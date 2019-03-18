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«Мы остались без медицинской помощи в шаговой доступности»: почему детскую поликлинику на Седова повторно закрыли на ремонт?

19.03.2019 13:30 — Разное | СТВ  
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Почему жильцы по ул. Седова вынуждены возить младенцев в поликлинику за тридевять земель, разбираемся в программе «Добро пожаловаться».

Завести ребёнка в поликлинику на анализ крови или профосмотр – святая обязанность каждого родителя.

«Мы остались без медицинской помощи в шаговой доступности»: почему детскую поликлинику на Седова повторно закрыли на ремонт?

Жителям домов на Седова повезло больше других: филиал поликлиники у них под боком – прямо в собственном дворе. Но с привычным комфортом недавно пришлось распрощаться – после того как здание корпуса закрыли на ремонт, мамы возят коляски через весь город. И понять не могут, кто тут крайний?

«Мы остались без медицинской помощи в шаговой доступности»: почему детскую поликлинику на Седова повторно закрыли на ремонт?

Виктория Шайбах:
Нам сообщили, что здание филиала находится в аварийном состоянии, и поэтому буквально за один день все были выведены архивы. Все документы, педиатры были переведены в здание на Шишкина. Таким образом мы остались без медицинской помощи в шаговой доступности.

Когда в здании заменили стеклопакеты и навели косметику, радости пациентов не было предела. Но через считаные дни после открытия их снова огорошили: здание опять закрывают.

«Мы остались без медицинской помощи в шаговой доступности»: почему детскую поликлинику на Седова повторно закрыли на ремонт?

Зачем после одного ремонта понадобился второй? 

«Мы остались без медицинской помощи в шаговой доступности»: почему детскую поликлинику на Седова повторно закрыли на ремонт?

Полина Шадын:
Пустили с этого года автобус прямой. Но ходит он очень редко. Приходится вызывать такси. Приходилось это делать несколько раз.

Инесса Жданович:
В поликлинику нужно обращаться довольно часто, и на такси не наездишься. Особенно в декрете или на наши зарплаты.

Пациенты открыто негодуют. После закрытия на корпус повесили замок, а обещанная реновация в нём так и не началась. А очереди в чужой поликлинике стали в два раза длиннее. 

«Мы остались без медицинской помощи в шаговой доступности»: почему детскую поликлинику на Седова повторно закрыли на ремонт?

Полина Шадын:
На транспорте после физиопроцедур везти ребёнка или после бассейна – не очень хорошо. 

Инесса Жданович:
Надо было получить справку. Так как очень большое количество людей, нам пришлось посидеть. И к вечеру – снова температура 39. То есть мы пошли болеть по второму кругу.

«Мы остались без медицинской помощи в шаговой доступности»: почему детскую поликлинику на Седова повторно закрыли на ремонт?

Сколько ещё можно жить «в тесноте, да не в обиде», задаются вопросом многочисленные родители и маленькие пациенты. Пролить свет на историю с затянувшимся ремонтом в администрации Заводского района так и не смогли.

«Мы остались без медицинской помощи в шаговой доступности»: почему детскую поликлинику на Седова повторно закрыли на ремонт?

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района г. Минска:
Сейчас разрабатывается детальный план. И пока не ясно, что будет – сохранение или снос.

«Мы остались без медицинской помощи в шаговой доступности»: почему детскую поликлинику на Седова повторно закрыли на ремонт?

В Комитете здравоохранения прокомментировать ситуацию с затянувшейся стройкой корреспондентам нашей программы отказались. Томясь в ожидании, жители района не теряют надежды. Мы будем следить за развитием ситуации.
 
Теги: Минск
 
 
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Почему жильцы по ул. Седова вынуждены возить младенцев в поликлинику за тридевять земель, разбираемся в программе «Добро пожаловаться». Завести ребёнка в...
 
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