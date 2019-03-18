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«Она до сих пор шокирована». Бывший муж Началовой рассказал, как их дочь узнала о смерти мамы

19.03.2019 13:21 — Разное | СТВ  
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Новости России. Бывший муж Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал смерть певицы в интервью программе «Пусть говорят».  

«Когда она попала в госпиталь, я был в командировке. Её родители говорили, что всё под контролем. Никто особо не волновался. Я попросил держать меня в курсе происходящего», – рассказал Алдонин.  

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Позже по поведению родителей Евгений понял, что ситуация осложнилась. А затем он узнал о смерти бывшей супруги.  

«Когда родители хоронят своих детей – это страшно. Задаешься вопросом «почему и как, и зачем?», – добавил спортсмен.  

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«Она до сих пор шокирована». Бывший муж Началовой рассказал, как их дочь узнала о смерти мамы
Фото: instagram.com/julianachalova  

Алдонин отмечает, что тяжелее всего было рассказать о случившемся дочери Вере. Девочка после туристической поездки с одноклассниками была в приподнятом настроении. Евгений встретил её в аэропорту и рассказал о смерти матери, когда Вера села в машину.     

«Она не могла в это поверить. Она была шокирована. И до сих пор шокирована», – закончил рассказывать Алдонин.    

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Евгений и Юлия находились в браке с 2006 по 2011 года. В 2006 году у супругов родилась дочь Вера. После развода Алдонин и Началова поддерживали хорошие отношения, а Вера много времени проводила с отцом.     

Певица умерла 16 марта.  

Врач Юлии назвал её смерть роковой случайностью – подробнее здесь.  
 
 
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Новости России. Бывший муж Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал смерть певицы в интервью...
 
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