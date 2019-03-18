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Личный прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания РБ И.Г. Ребковец
19.03.2019 — Разное | Пинский Вестник
> 21 марта с 17.00 до 19.00 в райисполкоме (ул.Днепровской флотилии, 21, каб.67 (5 этаж)) будет проводить личный прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Иван Григорьевич РЕБКОВЕЦ.
Прием избирателей будет осуществляться по предварительной записи.
Запись на прием 20 и 21 марта с 9.00 до 11.00 по телефону 8 (0165) 31-74-46.
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21 марта с 17.00 до 19.00 в райисполкоме (ул.Днепровской флотилии, 21, каб.67 (5 этаж)) будет проводить личный прием граждан депутат Палаты представителей Национального...
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