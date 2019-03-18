Книгу бывших узников концлагеря Озаричи презентовали в Национальной библиотеке





Книгу бывших узников Озаричей Аркадия Шкурана и Михаила Синькевича «Полесье: трагедия и память: преступления вермахта. Концлагерь Озаричи, 1944 год» представили 18 марта в Национальной библиотеке Беларуси.

Также представили выставочные модули об Озаричском лагере смерти, свидетельствующие об одном из тяжелейших преступлений вермахта в годы Второй мировой войны.

Открылась тематическая книжная выставка, на которой демонстрируется около 30 документов из фонда библиотеки, рассказывающих о бесчеловечной политике в отношении мирного гражданского населения в военные годы.

На снимке: во время презентации.