Исторический шаг. Как 25 лет назад в Беларуси принимали Конституцию

15 марта 1994 года была принята Конституция Республики Беларусь. О том, как это происходило, вспоминает Валерий ТИХИНЯ - депутат Верховного Совета БССР XII созыва, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор юридических наук, профессор.

Работа над проектом ныне действующей Конституции началась 22 июня 1990 г. В этот день депутатами Верховного Совета XII созыва было принято постановление о создании Конституционной комиссии по разработке данного законопроекта.

- Его разработкой в белорусском парламенте занимались параллельно две рабочие группы, - рассказывает Валерий Тихиня. - Первая - во главе с Василием Шолодоновым, вторая - во главе с Виктором Гончаром. В июле 1991 г. на базе этих двух групп была сформирована единая рабочая группа под общим руководством Василия Шолодонова.

Несколько идей

В ходе напряженной работы в феврале 1992 г. был разработан первый вариант проекта Конституции, который после опубликования в СМИ вызвал огромный общественный резонанс: в адрес Конституционной комиссии поступило около 11 тыс. замечаний и предложений, связанных с данным конституционным законопроектом, от граждан, общественных объединений и политических партий. Второй (доработанный) проект Конституции был представлен в Конституционную комиссию Верховного Совета в августе 1992 г.

- Судя по всему, законопроект рождался в бурных спорах?

- В процессе обсуждения законопроекта некоторые статьи на пленарном заседании Верховного совета принимались с первого раза, другие (таких было большинство) - со второй-пятой попытки… Например, неудачей окончилась попытка депутата Верховного совета Олега Трусова вернуть столице Беларуси ее старое название - «Менск». Иногда одно удачно вставленное в текст законопроекта слово или предложение помогало депутатам найти разумный компромисс. Некоторые наиболее спорные статьи конституционного законопроекта предлагались для обсуждения в парламенте в двух-трех вариантах.

При обсуждении проекта Конституции острая борьба в Верховном Совете развернулась по институту президентства. По этому вопросу у депутатов парламента сформировалось три варианта решения:

президент - глава государства и глава исполнительной власти;

президент - глава государства, но не глава исполнительной власти;

Беларусь - парламентская республика.

В результате длительных дебатов большинством голосов был утвержден первый вариант проекта Конституции.

Большие дебаты в Овальном зале вызвало и название белорусского парламента - «Верховный Совет». Депутаты от оппозиционной фракции БНФ предлагали дать парламенту иное название - «Рада». Объяснялось это тем, что в белорусском языке нет слова «советоваться», а есть понятие «раiцца». Следовательно, представительный и законодательный орган Беларуси должен называться Радой.

При повторном голосовании за название парламента «Верховный Совет» проголосовали 236 депутатов (при необходимом кворуме 230 голосов).

В Верховном Совете XII созыва весьма острая дискуссия развернулась относительно статьи 17 конституционного законопроекта о государственном языке. Депутат Владимир Грибанов, в частности, заявил, что если не придать русскому языку государственный статус, то начнется хаос.

У нас хорошая Конституция, но вспоминаем мы о ней редко Подробнее

Курьезы и драмы

Можно привести и курьезный случай, который имел место при обсуждении статьи 23 проекта Конституции. Данная статья предусматривала при определенных обстоятельствах возможные (допустимые) случаи ограничения прав и свобод граждан. При голосовании указанная статья проекта в Верховном Совете была «провалена». Ее автору вместе с некоторыми другими депутатами-юристами пришлось разъяснять своим коллегам, что указанная выше норма статьи 23 Конституции, по существу, повторяет аналогичную норму Всеобщей декларации прав человека, которая в свое время была ратифицирована Республикой Беларусь. Лишь после этого, при повторном голосовании, эта статья получила необходимое количество голосов в Овальном зале парламента.

В статье 1 проекта Конституции было записано, что Республика Беларусь - правовое государство. Автор данной статьи предлагал своим коллегам (депутатам Верховного Совета) не выдавать желаемое за действительное. Поэтому предлагалось изложить данную норму законопроекта в следующей редакции: «Республика Беларусь стремится к построению правового государства». Однако многие депутаты искренне верили, что правовое государство может быть построено в нашей республике через два-три года. Прав немецкий мыслитель Иоганн Гете, который в свое время заявил, что между провозглашением идеи и ее реализацией - дистанция огромного размера...

- В чем заключалось противостояние депутатов и председателя Верховного Совета?

- На тернистом пути принятия Конституции было немало драматических ситуаций. Когда в январе 1994 г. накал страстей при обсуждении проекта Конституции в Овальном зале парламента достиг своего апогея, председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич (он сменил на этом посту в сентябре 1991 г. Николая Дементея) внес предложение учредить Конституционную Ассамблею в составе 300 человек, которая, по его мнению, должна была, минуя Верховный Совет, принять Основной Закон нашей страны. Многие парламентарии, включая и меня, расценили это как оскорбление, сделанное в адрес Верховного Совета, и подавляющим большинством голосов отказались от предложения Станислава Шушкевича. В общем, складывалась патовая ситуация… И все же выход общими усилиями депутатов был найден. Дело в том, что регламент Верховного Совета позволял депутатам проводить голосование путем подачи именных бюллетеней, с помощью которых законотворческий процесс мог быть значительно ускорен. Это предложение было поддержано подавляющим большинством голосов депутатского корпуса. После этого Станислав Шушкевич был отозван с поста председателя Верховного Совета. Новым председателем белорусского парламента был избран Мечислав Гриб.

Верховным Советом именное голосование было предложено ввести лишь по наиболее спорным положениям конституционного законопроекта.

Эти и некоторые другие факторы, как мне представляется, существенным образом ускорили процесс принятия Основного Закона нашей страны. После отставки Станислава Шушкевича Конституция была принята в течение 45 дней.

15 марта 1994 г. в 12 часов 35 минут (это время я зафиксировал на своих часах) Основной Закон Республики Беларусь был принят. Так, из 250 депутатов, участвовавших в голосовании, 236 высказались «за», 6 - «против» и 8 воздержались.

Первая в истории в Беларуси

И в заключение хотелось бы отметить, что это первая в истории нашего государства Конституция, которая на высшем законодательном уровне закрепила идею правового государства как базовую ценность нашего общества.

В Основном Законе содержится также немало и других конституционных ценностей (разделение законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти; создание Конституционного Суда Республики Беларусь).