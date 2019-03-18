В Чашникском районе двое рыбаков провалились под лед, один утонул

Прибывшие спасатели увидели, что на расстоянии около 80 м от берега тонет мужчина. Его спасли с помощью спасательной доски и конца «Александрова». Пострадавшего, им оказался 63-летний пенсионер, передали скорой. Еще одного мужчину – 74-летнего пенсионера – спасти не успели.
Выяснилось, мужчины отправились на озеро порыбачить, но провалились под лед.
В МЧС напоминают: во время весеннего паводка лед на реках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент он может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.