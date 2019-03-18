TEDxMinsk-2019 пройдет 30 марта под девизом «Пробуждение разума»

Мероприятие состоится 30 марта 2019 г. под слоганом «Пробуждение разума» (Awakening of the Mind) на главной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.

Что такое TED и TEDx?

Это локальные события по лицензии TED, независимо организуемые группами волонтеров по всему миру с разрешения владельца бренда. Бренд принадлежит одноименному некоммерческому фонду, собирающему ежегодные глобальные конференции, в которых участвуют мыслители и деятели из разных стран. События TEDx в Минске проводятся с 2009 года, белорусских ораторов организаторы выводят на сцену с 2013-го.

Девиз, выражающий миссию TED: «Идеи, достойные распространения». Аббревиатура расшифровывается как Technology Entertainment Design (технологии, развлечения, дизайн), но тематика выступлений на конференциях давно переросла рамки этих сфер. Прежними остались ограничения: ни на TED, ни на TEDx нельзя пропагандировать политические кампании, религиозные учения, а также напрямую рекламировать товары и услуги. Организаторы прилагают особые усилия для отбора и ораторской подготовки выступающих и превращают презентацию идей в яркое интеллектуальное TEDx - шоу. Все выступления TED и TEDx записываются на видео и выкладываются на портал TED.com и официальный канал TED на YouTube.

История TEDx в Беларуси

История TEDx в Беларуси началась в 2009 году. В это время была получена лицензия на проведение TEDxMinsk (лицензиат - Дмитрий Гончаров). За 5 лет было проведено 7 локальных событий под этим именем. В декабре 2013 года прошел первый «живой» TEDxMinsk с белорусскими спикерами. Мероприятие посетили 100 человек, видеовыступления просмотрели более 10 тысяч.

Под этим именем прошли «живые» конференции в октябре 2014 г., ноябре 2015 г., июне 2016 г. и марте 2017 г. Последняя конференция оказалась самой крупной из проводившихся в стране по количеству зрителей (онлайн-трансляцию смотрели рекордные для TEDx в Беларуси 30 тысяч человек), выступлений и выступавших (11 выступлений, при этом одно из них подготовил целый театр, еще одно - белорусско-бразильский дуэт ораторов). Со сцены звучали четыре разных языка: русский, белорусский, английский, португальский - с переводом на язык жестов.

Инна Карней: «TEDх – это интеллектуальный восторг и полезное развлечение» Подробнее

В 2017 году Инна Карней получила расширенную лицензию и право на проведение конференции под названием TEDxMinsk. С этого момента формат конференций был расширен: появились небольшие события в формате TEDxSalon, которые призваны поддерживать интерес локального сообщества к TEDx в перерывах между большими конференциями. Это были TEDxMinskSalon «Пересечение культур» (декабрь 2017 г.), «Архитектория» (январь 2018 г.), «Дивный новый мир» (октябрь 2018 г.).

Еще один новый формат - конференции для женщин. А в 2017 году зрители могли присоединиться к онлайн-показу глобальной конференции TEDWomen «Bridges» из Нового Орлеана. В 2018 г. была организована конференция TEDxMinskWomen «Showing Up», которая включала онлайн-трансляцию глобальной конференции из Палм-Спрингс и выступления на площадке в Минске четырех белорусских женщин, говоривших о креативных идеях в экономике, дизайне, архитектуре и медицине.

Конференция TEDxMinskWomen: интересные идеи, достойные распространения Подробнее

Масштабная конференция TEDxMinsk прошла в марте 2018 года в отеле Marriott и собрала более 400 зрителей в зале и несколько тысяч онлайн.

Локальные события по лицензии TEDxYouth дважды, в 2015 и 2016 году, состоялись в Гродно. С 2016 г. TEDx-конференции ежегодно проходят в Могилёве, в 2018 году к этому движению присоединился Витебск.

Особенности формата конференций TED:

1. Короткие (до 18 минут) выступления, посвященные одной идее, представляющие собой яркое интеллектуальное шоу.

2. Широкий охват тем: технологии, наука, дизайн, искусство, социальные инициативы, культура, предпринимательство, медицина, психология, музыка.

В чем секрет популярности?

Для этого формата есть специальное название - эдьютейнмент: обучение в виде развлечений (от англ. education - образование, entertainment - развлечение). Такое выступление нравится людям любого возраста, захватывает и вдохновляет.

Какие форматы бывают?

TEDxMinsk - ежегодная образовательная конференция для продвижения локальных идей.

TEDxMinskSalon - небольшие тематические мероприятия (40 зрителей), на которых участники смотрят и обсуждают с экспертами ролики TEDTalks.

TEDxMinskWomen - специальная конференция для женщин, которая всегда проходит одновременно с глобальным событием TEDWomen.

TEDxYouth@Minsk - конференция для молодежи и подростков. В 2019 году впервые пройдет в Минске на белорусском языке в рамках проекта velcom Youth: 10 подростков выйдут на сцену TEDx, чтобы поделиться своими идеями в области технологий, культуры и инклюзии.

TED Ed - образовательный проект TED. Короткие научные лекции, созданные в виде «мультиков», которые можно использовать в учебном процессе.

Интерес к проекту

2016 г. - билеты на конференцию были проданы за 12 минут.

2017 г. - онлайн-трансляцию смотрели более 32 тысяч зрителей (лучший показатель в мировом рейтинге локальных событий TEDx).

2018 г. - рост проекта до 400+ зрителей на TEDxMinsk, добавление новых форматов: TEDxMinskSalon - обсуждение идей с экспертами, TEDxMinskWomen - конференция для женщин.

2019 г. - планируется вывести TEDxMinsk на сцену Купаловского театра.

Добавится формат для подростков - TEDxYouth@Minsk

Делать идеи доступными

Видео на глобальном ресурсе TEDxTalks: 45 локальных идей, прозвучавших в Минске c 2013 года, собрали более 200 тысяч просмотров в Сети. Лидер - Денис Петелин («Инженерный подход в бизнесе и жизни») - 50 000+ просмотров.

Инклюзия: конференции проводятся в местах, доступных для инвалидов-колясочников, ведется синхронный перевод на язык жестов для слабослышащих людей, приглашаются зрители с ментальными ограничениями.

Онлайн-трансляция TEDx-конференции в прямом эфире доступна в любом месте, где есть выход в Интернет.

Кто будет выступать в этом году на TEDxMinsk?

Психология. Анастасия Липневич. Профессор психологии Университета Нью-Йорка

Нейроанатомия. Андрей Сокол. Невролог

Социальная и культурная инициатива. Матвей Сабуров. Режиссер, организатор фестиваля SPRAVA

Новый ЗОЖ. Никита Сысков. Любитель бега

Дикая природа. Ирина Кашпей. Эколог

Макроэкономика. Алекс Кремер. Постоянный представитель Всемирного банка в Республике Беларусь

Мода. Линор Горалик. Писательница, теоретик моды

Мотивация. Илья Кухарев. Креативный директор агентства getbob

Технологии. Кристиан Лаке. Технический директор, A1 Telekom Austria Group

Музыка. Пафнутий Кузюкян. Валторнист

TEDxMinsk-2019. Awakening of the Mind. 30 марта, 14.00