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TEDxMinsk-2019 пройдет 30 марта под девизом «Пробуждение разума»
19.03.2019 14:07 — Разное | Аргументы и факты
Мероприятие состоится 30 марта 2019 г. под слоганом «Пробуждение разума» (Awakening of the Mind) на главной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.
Что такое TED и TEDx?
Это локальные события по лицензии TED, независимо организуемые группами волонтеров по всему миру с разрешения владельца бренда. Бренд принадлежит одноименному некоммерческому фонду, собирающему ежегодные глобальные конференции, в которых участвуют мыслители и деятели из разных стран. События TEDx в Минске проводятся с 2009 года, белорусских ораторов организаторы выводят на сцену с 2013-го.
Девиз, выражающий миссию TED: «Идеи, достойные распространения». Аббревиатура расшифровывается как Technology Entertainment Design (технологии, развлечения, дизайн), но тематика выступлений на конференциях давно переросла рамки этих сфер. Прежними остались ограничения: ни на TED, ни на TEDx нельзя пропагандировать политические кампании, религиозные учения, а также напрямую рекламировать товары и услуги. Организаторы прилагают особые усилия для отбора и ораторской подготовки выступающих и превращают презентацию идей в яркое интеллектуальное TEDx - шоу. Все выступления TED и TEDx записываются на видео и выкладываются на портал
История TEDx в Беларуси
История TEDx в Беларуси началась в 2009 году. В это время была получена лицензия на проведение TEDxMinsk (лицензиат - Дмитрий Гончаров). За 5 лет было проведено 7 локальных событий под этим именем. В декабре 2013 года прошел первый «живой» TEDxMinsk с белорусскими спикерами. Мероприятие посетили 100 человек, видеовыступления просмотрели более 10 тысяч.
Под этим именем прошли «живые» конференции в октябре 2014 г., ноябре 2015 г., июне 2016 г. и марте 2017 г. Последняя конференция оказалась самой крупной из проводившихся в стране по количеству зрителей (онлайн-трансляцию смотрели рекордные для TEDx в Беларуси 30 тысяч человек), выступлений и выступавших (11 выступлений, при этом одно из них подготовил целый театр, еще одно - белорусско-бразильский дуэт ораторов). Со сцены звучали четыре разных языка: русский, белорусский, английский, португальский - с переводом на язык жестов.
В 2017 году Инна Карней получила расширенную лицензию и право на проведение конференции под названием TEDxMinsk. С этого момента формат конференций был расширен: появились небольшие события в формате TEDxSalon, которые призваны поддерживать интерес локального сообщества к TEDx в перерывах между большими конференциями. Это были TEDxMinskSalon «Пересечение культур» (декабрь 2017 г.), «Архитектория» (январь 2018 г.), «Дивный новый мир» (октябрь 2018 г.).
Еще один новый формат - конференции для женщин. А в 2017 году зрители могли присоединиться к онлайн-показу глобальной конференции TEDWomen «Bridges» из Нового Орлеана. В 2018 г. была организована конференция TEDxMinskWomen «Showing Up», которая включала онлайн-трансляцию глобальной конференции из Палм-Спрингс и выступления на площадке в Минске четырех белорусских женщин, говоривших о креативных идеях в экономике, дизайне, архитектуре и медицине.
Масштабная конференция TEDxMinsk прошла в марте 2018 года в отеле Marriott и собрала более 400 зрителей в зале и несколько тысяч онлайн.
Локальные события по лицензии TEDxYouth дважды, в 2015 и 2016 году, состоялись в Гродно. С 2016 г. TEDx-конференции ежегодно проходят в Могилёве, в 2018 году к этому движению присоединился Витебск.
Особенности формата конференций TED:
1. Короткие (до 18 минут) выступления, посвященные одной идее, представляющие собой яркое интеллектуальное шоу.
2. Широкий охват тем: технологии, наука, дизайн, искусство, социальные инициативы, культура, предпринимательство, медицина, психология, музыка.
В чем секрет популярности?
Для этого формата есть специальное название - эдьютейнмент: обучение в виде развлечений (от англ. education - образование, entertainment - развлечение). Такое выступление нравится людям любого возраста, захватывает и вдохновляет.
Какие форматы бывают?
TEDxMinsk - ежегодная образовательная конференция для продвижения локальных идей.
TEDxMinskSalon - небольшие тематические мероприятия (40 зрителей), на которых участники смотрят и обсуждают с экспертами ролики TEDTalks.
TEDxMinskWomen - специальная конференция для женщин, которая всегда проходит одновременно с глобальным событием TEDWomen.
TEDxYouth@Minsk - конференция для молодежи и подростков. В 2019 году впервые пройдет в Минске на белорусском языке в рамках проекта velcom Youth: 10 подростков выйдут на сцену TEDx, чтобы поделиться своими идеями в области технологий, культуры и инклюзии.
TED Ed - образовательный проект TED. Короткие научные лекции, созданные в виде «мультиков», которые можно использовать в учебном процессе.
Интерес к проекту
Делать идеи доступными
Видео на глобальном ресурсе TEDxTalks: 45 локальных идей, прозвучавших в Минске c 2013 года, собрали более 200 тысяч просмотров в Сети. Лидер - Денис Петелин («Инженерный подход в бизнесе и жизни») - 50 000+ просмотров.
Инклюзия: конференции проводятся в местах, доступных для инвалидов-колясочников, ведется синхронный перевод на язык жестов для слабослышащих людей, приглашаются зрители с ментальными ограничениями.
Онлайн-трансляция TEDx-конференции в прямом эфире доступна в любом месте, где есть выход в Интернет.
Кто будет выступать в этом году на TEDxMinsk?
Психология. Анастасия Липневич. Профессор психологии Университета Нью-Йорка
Нейроанатомия. Андрей Сокол. Невролог
Социальная и культурная инициатива. Матвей Сабуров. Режиссер, организатор фестиваля SPRAVA
Новый ЗОЖ. Никита Сысков. Любитель бега
Дикая природа. Ирина Кашпей. Эколог
Макроэкономика. Алекс Кремер. Постоянный представитель Всемирного банка в Республике Беларусь
Мода. Линор Горалик. Писательница, теоретик моды
Мотивация. Илья Кухарев. Креативный директор агентства getbob
Технологии. Кристиан Лаке. Технический директор, A1 Telekom Austria Group
Музыка. Пафнутий Кузюкян. Валторнист
TEDxMinsk-2019. Awakening of the Mind. 30 марта, 14.00
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