Сотовая связь в Беларуси

Услуги сотовой подвижной электросвязи в Беларуси оказывают три оператора: ЗАО «БеСТ», ООО «МТС» и УП «Велком».

Общая абонентская база — 11,6 млн абонентов, уровень проникновения услуг — 122 абонента на 100 жителей республики. Охват населения услугами — более 99%.

Услугами СООО «Белорусские облачные технологии» по стандарту 4-го поколения (4G) пользуются абоненты ЗАО «БеСТ» и ООО «МТС». Услуга доступна для 75,7% населения страны.

ЗАО «БеСТ» создано в 2004 году. Охват населения — 99,7%. Абонентская база — 1,239 млн (11% рынка). Оказывает услуги стандарта 4-го поколения (LTE).

СООО «МТС» зарегистрировано в 2002 году. Охват населения — 99,9%. Абонентская база — 5,506 млн (47% рынка). Оказывает услуги стандарта 4-го поколения (LTE).

УП «Велком» является правопреемником СП ООО «Мобильная цифровая сеть», начавшего работу в Беларуси в 1999 году. Охват населения — 99,9%. Абонентская база — 4,873 млн (42% рынка). Оказывает услуги передачи данных с использованием стандарта 3G.