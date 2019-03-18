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Начинаем сезон ремонтов: до конца месяца belprok.by сильно снизил цены на стройматериалы
19.03.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Весной оживает не только природа! Строители, отделочники и плиточники тоже активизируют свою деятельность. Почему? Да потому что люди начинают строить или ремонтировать свои квартиры, дачи, дома и гаражи. В предвкушении потока клиентов оживляются и продавцы строительных материалов, которые для привлечения покупателей проводят различные акции, раздают хорошие скидки и формируют специальные цены на определенные группы товаров.
И сегодня мы расскажем вам, какая выгода ждет покупателей при посещении магазина belprok.by на
Например, акционная цена на клеевой состав Lux Plus (25 кг) составляет 8,42 руб. Такой же клей в городе можно приобрести не дешевле 9 рублей. Пену монтажную бытовую PROFPUR ultra, объемом 870 мл (выход - 65 л) здесь продадут за 8,37 руб. Цена в городе стартует от 9,8 руб.
Акционная цена на ведро моющейся интерьерной краски Condor Alpenweiss (15 кг) - 58,49 руб. В других торговых точках такую же краску вы найдете за 72 руб.
Наверное, перечислять цены на другие товары можно много, но нужно ли? Вы сами можете убедиться в низкой цене и значительно сэкономить на покупке стройматериалов! belprok.by приглашает! Под спойлером ниже - еще больше фотографий для понимания того, насколько широк ассортимент товаров в магазине belprok.by.
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Весной оживает не только природа! Строители, отделочники и плиточники тоже активизируют свою деятельность. Почему? Да потому что люди начинают строить или...
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