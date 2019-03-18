﻿ Брестские таможенники пресекли ввоз незадекларированной партии раствора для контактных линз. 21.by
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Брестские таможенники пресекли ввоз незадекларированной партии раствора для контактных линз

19.03.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестские таможенники пресекли ввоз незадекларированной партии флаконов с раствором для хранения контактных линз. Груз следовал в Россию, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64461.php

Брестские таможенники пресекли ввоз незадекларированной партии раствора для контактных линз

Польский перевозчик пересекал границу в пункте пропуска "Козловичи". В представленных к оформлению на таможне документах указывалось, что в грузовом отсеке автомобиля DAF находятся растворы для хранения контактных линз. При этом, согласно данным, их количество должно было быть не более 12 тыс. флаконов. Фактически же на территорию Евразийского экономического союза ввозилось в пять раз больше, что подтвердил таможенный досмотр, проводимый по результатам сканирования авто с использованием инспекционно-досмотрового комплекса.

По предварительной оценке, общая стоимость незаявленных товаров составила свыше Br250 тыс.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП (недекларирование товаров). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.

 
 
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