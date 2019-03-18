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Брестские таможенники пресекли ввоз незадекларированной партии раствора для контактных линз
19.03.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Брестские таможенники пресекли ввоз незадекларированной партии флаконов с раствором для хранения контактных линз. Груз следовал в Россию, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.
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По предварительной оценке, общая стоимость незаявленных товаров составила свыше Br250 тыс.
Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП (недекларирование товаров). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.
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Брестские таможенники пресекли ввоз незадекларированной партии флаконов с раствором для хранения контактных линз. Груз следовал в Россию, сообщили БЕЛТА в...
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