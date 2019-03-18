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В г.п. Красная Слобода горел жилой дом. В нём жила многодетная семья.

19.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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14 марта 2019 13:24 1842

В г.п. Красная Слобода горел жилой дом. В нём жила многодетная семья.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС.

13 марта 2019 года в 17.15 в центр оперативного управления Солигорского ГРОЧС от очевидца поступило сообщение о загорании дома по адресу: Солигорский р-н, Краснослободский с/с, г.п. Красная Слобода, ул. 40 Лет БССР.

В г.п. Красная Слобода горел жилой дом. В нём жила многодетная семья.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что дом горит снаружи. Людей в доме нет. До прибытия подразделений МЧС все покинули дом самостоятельно. Пострадавших нет.

Дом жилой, деревянный, одноэтажный, размерами 6х10, крыша шиферная по деревянной обрешетке. Пожар локализован в 17:42, ликвидирован в 17:53. В доме проживает хозяйка 1982 г. р., супруг 1992 г. р., и пятеро детей (2001, 2006, 2013 и двое 2016 г. р.). На момент пожара родители и трое младших детей находились дома, двое старших были на учебе.

В результате пожара повреждены наружные стены дома на площади 12 кв. м, повреждена кровля на площади 30 кв. м, выгорело кладовое помещение размерами 1,5х2 м.

В г.п. Красная Слобода горел жилой дом. В нём жила многодетная семья.

Дом не пригоден для дальнейшего проживания. Семья будет проживать у родственников.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяев.

В результате пожара повреждены наружные стены дома на площади 12 кв.м., повреждена кровля на площади 30 кв.м, выгорело кладовое помещение размерами 1,5х2м.

В г.п. Красная Слобода горел жилой дом. В нём жила многодетная семья.

Уважаемые граждане! Неосторожное обращение с огнем при курение является одной из самых распространенных причин возникновения пожара. В связи с этим, Солигорский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминает о строгом соблюдении правил пожарной безопасности и о необходимости установки в своих домах автономных пожарных извещателей, ведь с ними вы защитите не только свое жилище, но и сохраните свою жизнь и жизнь близких вам людей!

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно информируйте дежурную службу МЧС по телефону  101 или 112.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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14 марта 2019 13:24 1842 В г.п. Красная Слобода горел жилой дом. В нём жила...
 
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