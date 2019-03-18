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В г.п. Красная Слобода горел жилой дом. В нём жила многодетная семья.
19.03.2019 — Разное | Soligorsk News
14 марта 2019 13:24 1842
В г.п. Красная Слобода горел жилой дом. В нём жила многодетная семья.
13 марта 2019 года в 17.15 в центр оперативного управления Солигорского ГРОЧС от очевидца поступило сообщение о загорании дома по адресу: Солигорский р-н, Краснослободский с/с, г.п. Красная Слобода, ул. 40 Лет БССР.
По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что дом горит снаружи. Людей в доме нет. До прибытия подразделений МЧС все покинули дом самостоятельно. Пострадавших нет.
Дом не пригоден для дальнейшего проживания. Семья будет проживать у родственников.
Уважаемые граждане! Неосторожное обращение с огнем при курение является одной из самых распространенных причин возникновения пожара. В связи с этим, Солигорский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминает о строгом соблюдении правил пожарной безопасности и о необходимости установки в своих домах автономных пожарных извещателей, ведь с ними вы защитите не только свое жилище, но и сохраните свою жизнь и жизнь близких вам людей!
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.
©Информационный отдел
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14 марта 2019 13:24 1842 В г.п. Красная Слобода горел жилой дом. В нём жила...
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