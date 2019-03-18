

В г.п. Красная Слобода горел жилой дом. В нём жила многодетная семья. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС.

13 марта 2019 года в 17.15 в центр оперативного управления Солигорского ГРОЧС от очевидца поступило сообщение о загорании дома по адресу: Солигорский р-н, Краснослободский с/с, г.п. Красная Слобода, ул. 40 Лет БССР.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что дом горит снаружи. Людей в доме нет. До прибытия подразделений МЧС все покинули дом самостоятельно. Пострадавших нет.



Дом жилой, деревянный, одноэтажный, размерами 6х10, крыша шиферная по деревянной обрешетке. Пожар локализован в 17:42, ликвидирован в 17:53. В доме проживает хозяйка 1982 г. р., супруг 1992 г. р., и пятеро детей (2001, 2006, 2013 и двое 2016 г. р.). На момент пожара родители и трое младших детей находились дома, двое старших были на учебе.



В результате пожара повреждены наружные стены дома на площади 12 кв. м, повреждена кровля на площади 30 кв. м, выгорело кладовое помещение размерами 1,5х2 м.







Дом не пригоден для дальнейшего проживания. Семья будет проживать у родственников.



Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяев.



В результате пожара повреждены наружные стены дома на площади 12 кв.м., повреждена кровля на площади 30 кв.м, выгорело кладовое помещение размерами 1,5х2м.







Уважаемые граждане! Неосторожное обращение с огнем при курение является одной из самых распространенных причин возникновения пожара. В связи с этим, Солигорский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминает о строгом соблюдении правил пожарной безопасности и о необходимости установки в своих домах автономных пожарных извещателей, ведь с ними вы защитите не только свое жилище, но и сохраните свою жизнь и жизнь близких вам людей!



При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно информируйте дежурную службу МЧС по телефону 101 или 112.



Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.