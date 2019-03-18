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Доллар и евро продолжают падать

19.03.2019 14:11 — Разное | Партизан  
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Доллар подешевел шестой раз подряд, а евро скатился на минимум за почти 7 месяцев на торгах во вторник 19 марта

Во вторник 19 марта торги завершились укреплением белорусского рубля к доллару и евро, российский рубль вырос до месячного максимума.

Курс доллара подешевел на 0,0074 рубля до 2,1064 BYN/USD. Это минимальное значение за 116 дней (почти 4 месяца).

Курс евро упал на 0,0082 рубля до 2,3903 BYN/EUR. Это минимум с августа прошлого года (почти 7 месяцев).

Курс российского рубля укрепился на 0,0063 рубля до 3,2768 BYN/100 RUB и достиг максимума за 34 дня.

Итоги прошедшей недели 11—15 февраля 2019 года на валютном рынке Беларуси

курс доллара упал на 0,48%;
курс евро опустился на 0,37%;
курс российского рубля вырос на 0,36%;

валютная корзина подешевела на 0,04%.

Россия

Центробанк РФ установил официальные курсы доллара и евро:

официальный курс доллара на завтра снизился на 0,35 рубля до 64,3167 RUB/USD;
официальный курс евро на завтра упал на 0,36 рубля до 72,9995 RUB/EUR.

 
 
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Доллар подешевел шестой раз подряд, а евро скатился на минимум за почти 7 месяцев на торгах во вторник 19 марта
 
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