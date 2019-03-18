Доллар и евро продолжают падать

Во вторник 19 марта торги завершились укреплением белорусского рубля к доллару и евро, российский рубль вырос до месячного максимума.





Курс доллара подешевел на 0,0074 рубля до 2,1064 BYN/USD. Это минимальное значение за 116 дней (почти 4 месяца).





Курс евро упал на 0,0082 рубля до 2,3903 BYN/EUR. Это минимум с августа прошлого года (почти 7 месяцев).





Курс российского рубля укрепился на 0,0063 рубля до 3,2768 BYN/100 RUB и достиг максимума за 34 дня.





Итоги прошедшей недели 11—15 февраля 2019 года на валютном рынке Беларуси

курс доллара упал на 0,48%;

курс евро опустился на 0,37%;

курс российского рубля вырос на 0,36%;





валютная корзина подешевела на 0,04%.





Россия

Центробанк РФ установил официальные курсы доллара и евро:





официальный курс доллара на завтра снизился на 0,35 рубля до 64,3167 RUB/USD;

официальный курс евро на завтра упал на 0,36 рубля до 72,9995 RUB/EUR.