Ищут очевидцев ДТП в Бобруйском районе: Volvo перевернулась в кювете, погиб пассажир

Очевидцев ДТП в деревне Барак Бобруйского района ищет следствие. Тут в ночь на 15 декабря Volvo вылетел в кювет и опрокинулся. Погиб пассажир, сообщили в Следственном комитете.



Фото: Следственный комитет

По данным следствия, водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, из-за чего машина опрокинулась. Пассажир получил повреждения, от которых погиб на месте.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о ДТП, просят звонить по телефонам: (8 0222) 23−05−00 (круглосуточно) или (8 0222) 29−81−87, 29−81−84, (8 044) 546−87−93 (в рабочее время с 09.00 до 18.00).