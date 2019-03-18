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В Гомеле в новом микрорайоне 8 лет не могут достроить очень нужную школу

19.03.2019 14:36 — Разное | Tut.by  
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В глубокой заморозке находится строительство школы в одном из молодых микрорайонов Гомеля, где живет немало многодетных семей. Проект строительства начали создавать еще в 2010 г. Однако до сих пор так и не воплотили: строительство школы застряло на уровне второго этажа, рассказывает «Беларусь 1». Почему так произошло? И будет ли у этой истории счастливый конец?


Многоэтажки в этой части Гомеля начали расти еще в 90-х. Расширяются кварталы и сейчас. В домах много молодых семей с детьми.

Решения школьного вопроса ждут жители четырех окрестных микрорайонов (№№ 20, 20а, 21 и 21а). Пока их детей принимают шесть ближайших школ. Некоторые находятся даже в шаговой доступности. Часть — всего в нескольких остановках от дома. При этом родительские маршруты предусмотрены, все удобно. И все же сложности остаются. Местные говорят, что попасть в ближайшую, 66-ю, школу не так просто. Количество учащихся — выше запланированного. Сейчас там учатся 1656 человек. Дети занимаются в две смены. И новая школа здесь нужна как воздух.

— Школа в 21 микрорайоне была предназначена к проектированию в 2010 году в рамках госпрограммы. С 2015 года проект не финансируется. И внесен в госпрограммы как объект с приостановленным финансированием и строительством. Естественно, в настоящий момент эти микрорайоны у нас застроены, много молодых семей, у которых дети. Конечно, при возобновлении финансирования мы этот объект достроим в кратчайшие сроки, — говорит директор управления капитального строительства Гомеля Владимир Сеноженский.

Когда же стройка сдвинется с мертвой точки, конкретного ответа пока нет. Объект включен в госпрограмму, которая предполагает финансирование не только из местного, но и из республиканского бюджета. Долгострой на контроле.

 
Теги: Гомель
 
 
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Проект строительства начали создавать еще в 2010 г. Однако до сих пор так и не воплотили: строительство школы застряло на уровне второго этажа. Почему так произошло? И...
 
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