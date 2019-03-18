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Сердце не выдержало… Юлия Началова умерла на 39-м году жизни

19.03.2019 14:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Сердце не выдержало… Юлия Началова умерла на 39-м году жизни
www.globallookpress.com

А ведь певица уже давно не скрывала, что у нее подагра. Из-за болезни она испытывала проблемы с суставами. Юлия была востребована, ей приходилось все время быть на публике и жить в бешеном ритме, при этом звезде всегда нужно выглядеть безупречно…

Сердце не выдержало… Юлия Началова умерла на 39-м году жизни От чего умерла Юлия Началова?

Но такие жертвы не проходят бесследно: все началось с небольшой раны на ноге - просто натерла. Потом становилось все хуже и хуже, видимо, была занесена инфекция. И, когда стало уже невмоготу, было принято решение ложиться в больницу. Во время операции на ноге певица потеряла много крови. Возник риск поражения конечности гангреной: врачи даже говорили об ампутации ноги.

 

Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, вызванной отеком легких и мозга. Отец певицы Виктор Началов позже рассказал, сославшись на врачей, что его дочь умерла из-за остановки сердца. Произошло это в результате заражения крови. Начался сильный абсцесс. Сердце звезды не выдержало.

Утренняя звездочка

Юлия Началова родилась в Воронеже в 1981 году в музыкальной семье. Ее отец - композитор Виктор Началов - разработал собственную уникальную методику обучения вокалу. Юлия уже в пять лет научилась петь, имела хорошую вокальную технику и умела импровизировать.

Сердце не выдержало… Юлия Началова умерла на 39-м году жизни
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В 1992 году талантливую девочку пригласили вести музыкальную передачу для детей «Там-там новости». Кроме того, она запомнилась своим участием в передаче «Утренняя звезда»: очаровательное белокурое создание с милым голосом покорило сердца многих телезрителей. Неудивительно, что девочка стала победительницей шоу. А уже в 1995 году у юной певицы на студии «Союз» вышел первый альбом «Ах, школа, школа». Помогала Юле и известная певица Ирина Понаровская. Началова впоследствии ездила с ней в концертные туры.

Победила Агилеру

Юлия Началова была настолько сильной певицей, что победила голосистую западную звезду Кристину Агилеру! В 1995 году Началова приняла участие в международном вокальном конкурсе «Big Apple-95», где завоевала Гран-при, несмотря на сильную конкуренцию в лице Кристины Агилеры и Дины Браун.

После окончания музыкального училища Юлия поступила в ГИТИС, который успешно окончила, и стала все чаще появляться на экране телевизоров не только как певица, но и как актриса и телеведущая. На первую роль ее пригласила Нелли Гальчук, которая работала над мюзиклом «Формула радости». Второй киноопыт Юлия приобрела, снявшись вместе с Владимиром Булдаковым в лирической комедии «Герой ее романа».

Потом Юлия Началова сыграла в сериале «Бомба для невесты» и в музыкальной комедии «Д’Артаньян и три мушкетёра».

Сердце не выдержало… Юлия Началова умерла на 39-м году жизни
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Личная жизнь

Первым мужем певицы был солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской. Через два года Юлия ушла от Дмитрия из-за его измен. Проблемы у пары начались после того, как Юлия согласилась на участие в реалити-шоу «Последний герой».

В 2005 году Юлия начала встречаться с футболистом Евгением Алдониным, и через год пара оформила отношения официально. В декабре 2006-го у них родилась дочь Вера.

«У нас с Женей все прекрасно начиналось, но, наверное, и ему, и мне позже не хватило сил, чтобы идти рядом. Мы стали больше времени проводить порознь. Научились жить друг без друга», - вспоминала об этом браке Началова.

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Эта попытка наладить семейную жизнь тоже оказалась неудачной, пара рассталась через 5 лет совместной жизни. Сразу нашлись всезнающие, назвавшие «точную» причину расставания супругов: мол, Началова ушла от Алдонина, потому что встретила новую любовь. Сначала певица все опровергала, а потом ее стали видеть в обществе хоккеиста Александра Фролова. И Юлия призналась, что познакомилась с ним в США, где проводила много времени. Но свадьбы так и не случилось.

В 2016 году Юлия Началова официально объявила о расставании с Фроловым. «Дорогие мои друзья и поклонники. Я хочу сделать для вас публичное заявление. Мы с Александром Фроловым больше не являемся парой! И мне абсолютно не хочется комментировать причины расставания, но для того, чтобы избежать всякие сплетни и слухи, говорю вам об этом сама абсолютно открыто. Вы этого заслуживаете. Жизнь прекрасна и удивительна, и всё, что бог не делает, - всё к лучшему», - написала тогда Началова в своем аккаунте в Instagram.

Не стала скрывать

В марте 2018 года Юлия Началова рассказала о своем заболевании. Сделать признание о состоянии своего здоровья она решилась в эфире одной из телевизионных программ Первого канала. Тогда для многих стало шоком, что уже долгое время знаменитость страдает от подагры. Впервые Юлия Началова узнала об этом недуге еще восемь лет назад, но поначалу он не причинял ей особого беспокойства, поэтому певица игнорировала необходимость лечения. Однако в скором времени болезнь дала о себе знать страшными болями.

Началова проходила курсы лечения в разных странах, но специалисты пришли к неутешительному выводу: знаменитость уже не сможет победить подагру из-за несвоевременного обращения к врачам. Юлия призналась, что периодически испытывает невыносимые мучения, но теперь ей известны методы борьбы с болью.

Сердце не выдержало… Юлия Началова умерла на 39-м году жизни
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Прийти в телестудию в качестве гостя Юлия Началова согласилась с одним условием: если ее обезображенные болезнью руки не будут снимать на камеру. А чтобы перестраховаться, знаменитость надела непрозрачные перчатки.

Позже певица Юлия Началова выложила в социальных сетях фотографию, показав, как болезнь изменила ее тело. И если раньше Началова пыталась скрывать свой недуг, то сейчас решилась показать себя без фотошопа и перчаток.

Злопыхатели упрекнули звезду, мол, негоже было так поступать. Но все же большинство поклонников оказали ей моральную поддержку и пожелали выздоровления.

К сожалению, меньше чем через год Юлии Началовой не стало…

У нее осталась 12-летняя дочь Вера. Ее отец Евгений Алдонин сообщил, что девочка будет жить с ним.

Ольга ИВАШКО

 
 
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